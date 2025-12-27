Подорожание на подножке: в Петербурге снова хотят поднять цены на проезд

Новости по теме

Стоимость проезда в Петербурге изменится в 2025-м: с 1 января изменятся тарифы в метро и наземном транспорте

Перейти

20 метров восторга и 500 метров адреналина: запретные развлечения Екатерины II, о которых вы не знали

Перейти

Метр до смерти: сможет ли человек «увернуться» от поезда в метро, если упал на рельсы

Перейти

Улыбка — новый проездной: к концу 2025 года все станции петербургского метро запустят оплату «лицом»

Перейти

«Стоило бы открыть то, что уже закрыли»: какие станции метро уходят на ремонт в петербургском метро в 2026 году

Перейти