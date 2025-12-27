Подорожание на подножке: в Петербурге снова хотят поднять цены на проезд

Рассматривается вопрос увеличения стоимости проезда в городском транспорте Санкт-Петербурга с начала 2026 года, сообщает Фонтанка.
Комитет по тарифам обсуждает вариант повышения цен, и если инициатива получит согласие, нововведения затронут практически все виды оплаты проезда. Ключевые изменения коснутся метро, автобусов, троллейбусов и трамваев.
Если предложенные тарифы вступят в силу, разовая поездка в метро будет стоить 95 рублей. Сообщается, что плата за поездку на наземном транспорте по гостевому тарифу также увеличится и достигнет 66 рублей.
Использование «Подорожника» позволит платить 66 рублей за одну поездку как в метро, так и на других видах транспорта.
Система пересадочного тарифа, позволяющая в течение часа совершать поездки с пересадками, также подвергнется изменениям: первая поездка обойдётся в 66 рублей, вторая — 14 рублей, а третья будет бесплатной.
Для тех, кто выбирает 90-минутный единый билет, цена возрастёт до 106 рублей. Это повышение соответствует десятипроцентному росту по сравнению с нынешними расценками.
Изменения затронут и билеты длительного пользования. Примерные новые цены составят:
- единый месячный билет (трамвай, троллейбус, автобус, метро) — 4 938 рублей
- месячный комбинированный (трамвай, троллейбус, автобус) — 3 329 рублей
- месячный для автобуса — 2 648 рублей
- месячный проездной на метро — 3 638 рублей
Кроме того, цена льготного месячного именного билета для отдельных категорий вырастет на 5,3%, до 839 рублей. При этом тарифы для школьников и студентов решено не увеличивать — они останутся прежними.
В данный момент новые правила находятся на стадии согласования, однако, по сообщению собеседника в администрации, вероятность их принятия оценивается как высокая.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».