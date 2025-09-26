«5 минут до полупрозрачности»: как замариновать тыкву на зиму

Тыква — это не только ароматный осенний овощ, но и прекрасная основа для зимних заготовок.
Шеф-повар Алексей Беседин поделился с порталом «Городовой» своим секретом приготовления маринованной тыквы, которая способна превратить самый обычный ужин в настоящий кулинарный праздник.
Ингредиенты для кулинарного шедевра:
- Тыква (плотная, мускатная или баттернат) — 1,5 кг
- Вода — 1 л
- Сахар — 200 г
- Соль — 1 ст. л. без горки
- Уксус 9% — 100 мл
- Лавровый лист — 3 шт.
- Душистый перец — 6 горошин
- Гвоздика — 6 бутончиков
Магия маринада: шаг за шагом к совершенству
Технология приготовления проста и доступна даже начинающим кулинарам. Тыкву следует очистить и нарезать кубиками размером 1,5–2 см. Банки нужно тщательно простерилизовать, а крышки прокипятить.
«Вскипятите воду с сахаром, солью и специями. Варите 3–4 мин», — рассказывает шеф-повар.
Затем добавляется уксус, и емкость снимается с огня.
Финальный штрих: тыква, которая хранит лето
В ароматный кипящий маринад опускаются кубики тыквы.
«Проварите 3–5 мин до полупрозрачности. Разложите по банкам вместе с маринадом, закатайте».
Затем банки следует перевернуть, укутать и дать настояться. После этого тыкву можно смело подавать к столу.