Городовой / Общество / «5 минут до полупрозрачности»: как замариновать тыкву на зиму
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт
Эксклюзив

«5 минут до полупрозрачности»: как замариновать тыкву на зиму

Опубликовано: 26 сентября 2025 21:30
Маринованная тыква
«5 минут до полупрозрачности»: как замариновать тыкву на зиму
globallookpress/ imago images/ allOver

Такая тыква — настоящее украшение стола, которое порадует и в будни, и в праздники.

Тыква — это не только ароматный осенний овощ, но и прекрасная основа для зимних заготовок.

Шеф-повар Алексей Беседин поделился с порталом «Городовой» своим секретом приготовления маринованной тыквы, которая способна превратить самый обычный ужин в настоящий кулинарный праздник.

Ингредиенты для кулинарного шедевра:

  • Тыква (плотная, мускатная или баттернат) — 1,5 кг
  • Вода — 1 л
  • Сахар — 200 г
  • Соль — 1 ст. л. без горки
  • Уксус 9% — 100 мл
  • Лавровый лист — 3 шт.
  • Душистый перец — 6 горошин
  • Гвоздика — 6 бутончиков

Магия маринада: шаг за шагом к совершенству

Технология приготовления проста и доступна даже начинающим кулинарам. Тыкву следует очистить и нарезать кубиками размером 1,5–2 см. Банки нужно тщательно простерилизовать, а крышки прокипятить.

«Вскипятите воду с сахаром, солью и специями. Варите 3–4 мин», — рассказывает шеф-повар.

Затем добавляется уксус, и емкость снимается с огня.

Финальный штрих: тыква, которая хранит лето

В ароматный кипящий маринад опускаются кубики тыквы.

«Проварите 3–5 мин до полупрозрачности. Разложите по банкам вместе с маринадом, закатайте».

Затем банки следует перевернуть, укутать и дать настояться. После этого тыкву можно смело подавать к столу.

Автор:
Ксения Пронина Федор Никонов
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще