Четыре единицы в календаре и цены падают: в честь 11.11 российские авиакомпании распродают билеты за копейки

В День шопинга авиакомпании предлагают билеты по сниженным ценам и специальные предложения на ряд маршрутов.

Ежегодно 11 ноября считается глобальным днем массовых распродаж. Эта традиция успешно распространилась и на сферу российских авиаперевозок: теперь у жителей России появилась возможность приобрести билеты на самолёт по сниженной цене не только у крупных перевозчиков, но и у бюджетных авиакомпаний.

В 2025 году ряд российских авиакомпаний, включая «Победу», Red Wings и S7 Airlines, на одиннадцатое ноября предложили собственные скидочные программы, сообщает 78.ru.

Наиболее заметными скидки появились у бюджетной «Победы»: билеты предлагались с понижением цены до половины от обычной стоимости, что достигается введением специального кода при покупке.

Однако отзывы некоторых пользователей в социальных сетях свидетельствуют, что даже с учётом скидки стоимость перелёта у этой компании порой превышала аналогичные тарифы других перевозчиков.

Акция от «Победы» началась десятого ноября и будет идти два дня, до ночи 12 ноября. Важно оперативно приобрести билет через официальный сайт и воспользоваться кодом; по традиции, количество мест по сниженным тарифам было ограничено.

Компания S7 Airlines также объявила о начале собственной акции, приуроченной к международной дате распродаж, которая длится три дня: с одиннадцатого до тринадцатого ноября включительно.

Размер скидки доходит до пятидесяти процентов для различных маршрутов внутри страны и международных направлений, а наиболее привлекательные условия распространялись на билеты туда-обратно.

Периоды доступных перелётов по таким тарифам варьируются: для некоторых рейсов дата путешествия начинается уже в ноябре, по другим билетам воспользоваться скидкой можно весной 2026-го. Подобные условия оказались привлекательны прежде всего для тех, кто заранее планировал поездки.

Red Wings обозначила понижение тарифов максимум для российских маршрутов — в том числе между Москвой, Санкт-Петербургом, Казанью, Калининградом и Сочи.

Размер скидки зависел от конкретного направления и распространялся только на невозвратные билеты, но перевозчик заверял, что предложения были максимально выгодными.

Маршрутные варианты Red Wings включали как крупные города, так и популярные курорты. Билеты распространялись через официальный сайт и приложение, а число мест по акции оставалось ограниченным, что подчеркивало необходимость быстрого решения при покупке.

Дополнительно к российским предложениям, турецкая компания Pegasus присоединилась к этому дню скидок, устроив специальные распродажи на отдельные международные рейсы.

Перелёты планировались преимущественно на декабрь и февраль, и цены на некоторые направления были особенно низкими.

Среди доступных рейсов значились, например:

Москва — Вена — от 4 847 рублей,

Москва — Париж — от 5 110 рублей,

Санкт-Петербург — Рим — от 5 581 рублей.

Все рейсы предусматривали пересадку в Турции и предоставляли возможность совместить поездку в Европу с кратким визитом в Стамбул.

Ранее сообщалось, что парковка в Пулково перешла на зимний режим.