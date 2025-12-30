Городовой / Город / Голод по искусству: зачем на «Ленфильме» решили накормить не только актёров
Опубликовано: 30 декабря 2025 00:00
Городовой ру

Власти Петербурга рассматривают возможные направления развития киностудии "Ленфильм".

Борис Пиотровский, вице-губернатор города на Неве, рассказал в эфире телеканала 78, что власти планируют сделать участок «Ленфильма» на Каменноостровском проспекте открытым для прогулок и посещения всеми желающими.

Здесь могут появиться заведения общественного питания, связанные с киноиндустрией. Как отметил Пиотровский, речь идет о создании кафе или ресторанов, чья концепция будет связана с темой кинопроизводства.

При этом ключевой задачей, по словам заместителя главы города, остается развитие киностудии как производственного центра. Главный приоритет — снимать художественные ленты исторической и патриотической направленности.

Вице-губернатор подчеркнул: «Ленфильм» должен стать современной и удобной площадкой для всех, кто работает в сфере кинематографа.

Он также обратил внимание, что планируется расширить спектр услуг для профессионалов кино — сюда входят предоставление аппаратуры, организационная поддержка при разрешении съемок, аренда павильонов для работы над новыми проектами.

Городские власти рассчитывают, что такие изменения позволят привлечь кинопроизводителей со всей страны и сделать Северную столицу привлекательным местом для съёмок.

Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
