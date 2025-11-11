Городовой / Город / 14 ноября Эрмитаж обновится: мобильный сайт сменит лицо
14 ноября Эрмитаж обновится: мобильный сайт сменит лицо

Опубликовано: 11 ноября 2025 17:00
Global Look Press / Sergey Elagin / Business Online

Музей внедряет уникальные цифровые решения, отражающие его характерные черты в онлайн-среде.

В ноябре посетителей официального сайта Государственного Эрмитажа ждут заметные изменения — 14 числа ресурс будет основательно обновлён. Он станет значительно более удобным для пользователей из разных стран при просмотре с мобильных устройств.

Разработчики уделили внимание изменению как структуры начальной страницы, так и её внешнего оформления, сообщает музей.

В процессе подготовки к обновлению команда учитывала современные подходы к веб-дизайну и особенности поведения посетителей ресурса. Интерфейс станет более понятным и позволит проще находить нужную информацию.

Среди самых важных новшеств — появление уникального набора шрифтов, который получил название Hermitage Type Family.

Создание нового шрифта проходило при поддержке Группы Мантера; техническую реализацию выполняла студия «ТайпТайп», специализирующаяся на разработке буквенных гарнитур.

При проектировании специалистами был изучен исторический логотип музея. Они стремились добиться гармонии между узнаваемыми чертами и лёгкостью визуального восприятия, чтобы подчеркнуть характер Эрмитажа, не копируя отдельные элементы.

Отметим, что несколько дней назад в залах музея после проведения реставрационных работ открылась выставка произведений Бернардино Луини.

Юлия Аликова
