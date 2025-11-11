14 ноября Эрмитаж обновится: мобильный сайт сменит лицо

В ноябре посетителей официального сайта Государственного Эрмитажа ждут заметные изменения — 14 числа ресурс будет основательно обновлён. Он станет значительно более удобным для пользователей из разных стран при просмотре с мобильных устройств.
Разработчики уделили внимание изменению как структуры начальной страницы, так и её внешнего оформления, сообщает музей.
В процессе подготовки к обновлению команда учитывала современные подходы к веб-дизайну и особенности поведения посетителей ресурса. Интерфейс станет более понятным и позволит проще находить нужную информацию.
Среди самых важных новшеств — появление уникального набора шрифтов, который получил название Hermitage Type Family.
Создание нового шрифта проходило при поддержке Группы Мантера; техническую реализацию выполняла студия «ТайпТайп», специализирующаяся на разработке буквенных гарнитур.
При проектировании специалистами был изучен исторический логотип музея. Они стремились добиться гармонии между узнаваемыми чертами и лёгкостью визуального восприятия, чтобы подчеркнуть характер Эрмитажа, не копируя отдельные элементы.
Отметим, что несколько дней назад в залах музея после проведения реставрационных работ открылась выставка произведений Бернардино Луини.