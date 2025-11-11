Ноябрь перепутал календарь: первая декада 2025-го стала самой тёплой в Петербурге

В Этом году ноябрь в Санкт-Петербурге удивил синоптиков.

В первой декаде ноября 2025 года в Санкт-Петербурге зафиксирована самая высокая средняя температура с начала регулярных наблюдений, ведущихся с 1881 года.

По информации главного синоптика города Александра Колесова, средний показатель за этот период составил +7,7 градуса. Тем самым был превышен прежний рекорд 1967 года, когда термометры показывали +7,5 градуса.

Самым холодным днём декады стало 10 ноября, когда среднесуточная температура опустилась до +2,7 градуса. Тем не менее именно 5 ноября воздух прогрелся до +11,7 градуса, что оказалось чуть ниже абсолютного значения для этого времени — до полного рекорда не хватило 0,2 градуса.

На протяжении всех десяти дней в Санкт-Петербурге наблюдались осадки. Их объём уже достигает 60% от среднемесячной нормы. За этот период солнце появлялось на небе лишь единожды и светило в течение 3,4 часа.

Для сравнения: в начале ноября два года назад солнечный свет не радовал горожан ни разу, а год назад световой день составил всего 42 минуты.

Ранее сообщалось о возможном ухудшении погодных условий с 11 ноября. Горожан призывают соблюдать осторожность, чтобы свести к минимуму вероятность дорожных происшествий.