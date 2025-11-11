Городовой / Город / Илона Броневицкая приоткрыла занавес: как на самом деле чувствует себя 88‑летняя Эдита Пьеха
Илона Броневицкая приоткрыла занавес: как на самом деле чувствует себя 88‑летняя Эдита Пьеха

Опубликовано: 11 ноября 2025 18:00
Global Look Press / Belkin Aleksey / news.ru

Несколько лет назад народная артистка СССР прекратила выступления и с тех пор не появлялась на публичных мероприятиях.

Заслуженная артистка России и дочь Эдиты Пьехи Илона Броневицкая поделилась новостями о самочувствии своей матери.

«У Эдиты здоровье соразмерно ее возрасту. Мы виделись с ней два дня назад, она передала всем привет. Она ходит, поддерживает беседу, живет у себя дома в лесу. Она в последнее время меня радует, шутит, ведь у нее чувство юмора хорошее», — рассказала Броневицкая телеканалу НТВ.

Известная певица завершила публичные выступления несколько лет назад и с тех пор не появлялась на массовых мероприятиях. Сейчас она живёт в пригороде Петербурга, предпочитая спокойствие и общение в кругу семьи.

Связь с поклонниками артистка поддерживает только через близких.

Ранее сообщалось, народная артистка СССР и России по-прежнему окружена вниманием и заботой родных.

Автор:
Юлия Аликова
Город
