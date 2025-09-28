Рататуй без заморочек: простой рецепт вкусной овощной запеканки

Новости по теме

Овощи как роскошь: баклажаны и кабачки уходят из продуктовой корзины россиян

Перейти

Летний ужин за 20 минут: как запечь скумбрию с кабачками и помидорами так, чтобы гости ахнули

Перейти

Даже «пластиковый» помидор можно сделать вкусным: Константин Ивлев поделился секретом поваров

Перейти

Протухшие помидоры и хлеб не первой свежести: почему магазины продолжают торговать просрочкой

Перейти

«Ты одинок, если…»: как справиться с избытком кабачков и не сойти с ума от шуток

Перейти