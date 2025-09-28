Рататуй без заморочек: простой рецепт вкусной овощной запеканки

Осенний вкус, который согреет и зарядит энергией: как приготовить тыквенный крем-суп с имбирем
Рататуй — это французское блюдо из овощей. В классическом варианте в него входят баклажаны, кабачки и помидоры, а основой для них выступает томатный соус.
Как приготовить это блюдо без заморочек «Городовому» рассказал шеф-повар Денис Перевоз.
Ингредиенты
|Ингредиент
|Количество
|Баклажаны
|2 шт
|Кабачки
|2 шт
|Помидоры
|4 шт
|Чеснок
|4 зубчика
|Оливковое масло
|5 ст. л.
|Соль и перец
|по вкусу
Для соуса
|Ингредиент
|Количество
|Готовый томатный соус
|250 г
|Лук репчатый
|1 шт
|Орегано (душица)
|1/2 ч.л
|Растительное масло
|1/2 ст. л.
|Соль
|по вкусу
Приготовление
- Баклажаны и кабачки нарезаем кружочками шириной 1 см;
- Натереть их солью и оставьте на 20 минут;
- Лук мелко нарезать и обжарить на оливковом масле до прозрачности;
- Влить в обжаренный лук томатный соус и готовить 10 минут;
- В конце приготовления посолить и добавить орегано;
- Распределить получившийся соус по дну формы для запекания;
- Баклажаны и кабачки промыть под холодной водой и обсушить;
- Помидоры нарезать тонкими кружочками;
- Выложить овощи в форму, чередуя кружки баклажанов, кабачков, помидоров;
- Сверху полить оливковым маслом;
- Накрыть форму фольгой и поставить в духовку;
- Запекать рататуй при температуре 180 °С в течение 60 минут;
- Под конец переключите духовку на верхний гриль, снимите фольгу и дайте блюду подпечься сверху.
«Также рекомендую перед запеканием добавить к блюду, свежий базилик, маслины или сыр фету», — посоветовал эксперт.