Рататуй без заморочек: простой рецепт вкусной овощной запеканки

Опубликовано: 28 сентября 2025 19:30
Рататуй
Городовой ру

Рататуй — удобное и вкусное блюдо, которое легко адаптируется под любые условия и продукты. Главное — понимать его суть и можно экспериментировать.

Осенний вкус, который согреет и зарядит энергией: как приготовить тыквенный крем-суп с имбирем

Рататуй — это французское блюдо из овощей. В классическом варианте в него входят баклажаны, кабачки и помидоры, а основой для них выступает томатный соус.

Как приготовить это блюдо без заморочек «Городовому» рассказал шеф-повар Денис Перевоз.

Ингредиенты

Ингредиент Количество
Баклажаны 2 шт
Кабачки 2 шт
Помидоры 4 шт
Чеснок 4 зубчика
Оливковое масло 5 ст. л.
Соль и перец по вкусу

Для соуса

Ингредиент Количество
Готовый томатный соус 250 г
Лук репчатый 1 шт
Орегано (душица) 1/2 ч.л
Растительное масло 1/2 ст. л.
Соль по вкусу

Приготовление

  1. Баклажаны и кабачки нарезаем кружочками шириной 1 см;
  2. Натереть их солью и оставьте на 20 минут;
  3. Лук мелко нарезать и обжарить на оливковом масле до прозрачности;
  4. Влить в обжаренный лук томатный соус и готовить 10 минут;
  5. В конце приготовления посолить и добавить орегано;
  6. Распределить получившийся соус по дну формы для запекания;
  7. Баклажаны и кабачки промыть под холодной водой и обсушить;
  8. Помидоры нарезать тонкими кружочками;
  9. Выложить овощи в форму, чередуя кружки баклажанов, кабачков, помидоров;
  10. Сверху полить оливковым маслом;
  11. Накрыть форму фольгой и поставить в духовку;
  12. Запекать рататуй при температуре 180 °С в течение 60 минут;
  13. Под конец переключите духовку на верхний гриль, снимите фольгу и дайте блюду подпечься сверху.

«Также рекомендую перед запеканием добавить к блюду, свежий базилик, маслины или сыр фету», — посоветовал эксперт.

Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
