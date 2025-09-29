Церковь «Кулич и Пасха»: где крестили Верховного правителя России Колчака

Церковь необычной формы стала одной из самых ярких в Петербурге.

Троицкая церковь была построена в 1785–1790 годах по проекту архитектора Николая Львова. Заказчиком выступил генерал-прокурор Александр Вяземский, владевший селом Александровским. Именно он предложил придать храму необычную форму — кулича и пасхи, ставших архитектурным воплощением главного православного праздника.

Несмотря на оригинальность, здание оказалось не слишком удобным для приходских богослужений, и уже в XIX веке к нему пристроили дополнительные помещения. В 1874 году здесь крестили будущего Верховного правителя России Александра Колчака.

В советское время храм был закрыт, превращён в клуб, его убранство уничтожено. Однако уже в 1946 году церковь вновь открылась и действует по сей день.

Архитектура

Главное здание — круглая ротонда, напоминающая кулич. Его опоясывает колоннада из 16 ионических колонн, а голубой купол создаёт ощущение лёгкости и пространства.

Колокольня в форме пирамиды символизирует пасху и воспроизводит очертания римской Пирамиды Цестия, которую Львов видел во время поездки в Италию.

В интерьере сохранились голубые стены с коринфскими пилястрами и фигуры ангелов. Сегодня здесь хранятся почитаемые иконы — в том числе образ Божией Матери "Всех скорбящих Радость".

Сегодня

Троицкая церковь "Кулич и Пасха" остаётся действующим приходским храмом. Она необычна и по форме, и по судьбе: символ праздника, вдохновлённый древним Римом, пережил закрытие и возрождение и стал одним из самых узнаваемых храмов Петербурга.