Городовой / Общество / Стильные контрасты: как носить сапоги-чулки и лакированные лоферы этой осенью
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
«Одно из самых грязных мест»: почему люди могут умереть после удаления зуба Общество
Словолитня, картон и космические украшения: где найти уникальный Петербург за пределами путеводителей Город
Мурино и Кудрово — курорт: какой «город-человейник» Ленобласти претендует на звание худшего новостроя Город
«Два раза видела Екатерину II сердитою, и оба раза на княжну Дашкову»: история дружбы, раздоров и одного необычного случая Общество
От музеев в Петербурге до мастер-классов в Суздале: где отдохнуть вместе с ребенком на каникулах Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Истории Эксклюзив
Категории
Общество Спорт
Эксклюзив

Стильные контрасты: как носить сапоги-чулки и лакированные лоферы этой осенью

Опубликовано: 29 сентября 2025 16:00
обувные тренды
Стильные контрасты: как носить сапоги-чулки и лакированные лоферы этой осенью
globallookpress/Andrey Titov

Игра контрастов и смелые детали.

Эта осень обещает быть яркой и смелой, особенно в мире обуви. Имидж-консультант Елена Бестави поделилась с порталом «Городовой» главными тенденциями, которые помогут создать актуальный образ.

«Контраст станет одним из главных трендов этой осени», — отмечает эксперт.

Это проявляется в сочетании авангарда и классики: объемные сапоги с голенищем-гармошкой и тонкий каблук, элегантные лаковые лоферы.

«Элегантный лак и грубая кожа байкерских ботинок. Лоферы с квадратным мысом и остроносые мюли или туфли с открытой пяткой».

Спортивная обувь: минимализм с изюминкой

Любителям спортивной обуви предлагаются минималистичные модели, но с необычными деталями: цветными вставками, оригинальными шнурками или подошвой.

Обилие деталей: оригинальность и внимание

«В принципе, обилие деталей на обуви — это один из трендов этой осени. Шнуровка, ремни, пряжки, вышивки, стежки, цветные вставки — все, что придаст оригинальности и привлечет внимание, — говорит Бестави.

Актуальным цветом остается коричневый и его многочисленные оттенки. Также популярны базовые цвета: белый, черный, серый.

«В фаворе металлик. Очень актуален змеиный принт», — добавляет консультант.

Красные туфли: главный акцент осени

«Заслуживают отдельного внимания, на мой взгляд, актуальные красные туфли. Они всегда привлекают к себе внимание. Можно выбрать любой из модных фасонов», — заключает Елена Бестави.

Автор:
Ксения Пронина Федор Никонов
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».