Стильные контрасты: как носить сапоги-чулки и лакированные лоферы этой осенью

Эта осень обещает быть яркой и смелой, особенно в мире обуви. Имидж-консультант Елена Бестави поделилась с порталом «Городовой» главными тенденциями, которые помогут создать актуальный образ.
«Контраст станет одним из главных трендов этой осени», — отмечает эксперт.
Это проявляется в сочетании авангарда и классики: объемные сапоги с голенищем-гармошкой и тонкий каблук, элегантные лаковые лоферы.
«Элегантный лак и грубая кожа байкерских ботинок. Лоферы с квадратным мысом и остроносые мюли или туфли с открытой пяткой».
Спортивная обувь: минимализм с изюминкой
Любителям спортивной обуви предлагаются минималистичные модели, но с необычными деталями: цветными вставками, оригинальными шнурками или подошвой.
Обилие деталей: оригинальность и внимание
«В принципе, обилие деталей на обуви — это один из трендов этой осени. Шнуровка, ремни, пряжки, вышивки, стежки, цветные вставки — все, что придаст оригинальности и привлечет внимание, — говорит Бестави.
Актуальным цветом остается коричневый и его многочисленные оттенки. Также популярны базовые цвета: белый, черный, серый.
«В фаворе металлик. Очень актуален змеиный принт», — добавляет консультант.
Красные туфли: главный акцент осени
«Заслуживают отдельного внимания, на мой взгляд, актуальные красные туфли. Они всегда привлекают к себе внимание. Можно выбрать любой из модных фасонов», — заключает Елена Бестави.