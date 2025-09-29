Музей «Невская застава»: уникальная мемориальная комната рабочего и подпольщиков XIX века

Музей "Невская застава" — центр памяти и истории Невского района. Он возник в 1967 году в деревянном доме конца XIX века, где когда-то жил слесарь Обуховского завода Василий Шелгунов.

В его комнате проходили нелегальные собрания социал-демократического кружка, в которых участвовал Владимир Ленин.

Экспозиция и мемориальная комната

Главная особенность музея — мемориальная комната Шелгунова, воссоздающая быт рабочего и среду подпольщиков конца XIX века. Она — единственная в Петербурге в своём роде.

Экспозиция охватывает XVIII–XX века: от крестьянского и дворянского быта до революционного движения и истории Невского района в годы войны.

Дом и памятные места

Старинный деревянный дом уцелел даже в годы блокады. Рядом с музеем в 1970 году появилась мемориальная площадка: стела с портретом Ленина и памятники членам "Союза борьбы за освобождение рабочего класса".

Современность и деятельность

Сегодня музей хранит более 23 тысяч экспонатов, от изделий Императорского фарфорового и стеклянного заводов до редких планов и фотографий. "Невская застава" активно участвует в городских акциях, проводит собственные фестивали и праздники.

После реконструкции 2021 года обновлённые залы продолжают знакомить жителей и гостей Петербурга с историей района.