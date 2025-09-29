Городовой / Город / Музей «Невская застава»: уникальная мемориальная комната рабочего и подпольщиков XIX века
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
«Одно из самых грязных мест»: почему люди могут умереть после удаления зуба Общество
Словолитня, картон и космические украшения: где найти уникальный Петербург за пределами путеводителей Город
Мурино и Кудрово — курорт: какой «город-человейник» Ленобласти претендует на звание худшего новостроя Город
«Два раза видела Екатерину II сердитою, и оба раза на княжну Дашкову»: история дружбы, раздоров и одного необычного случая Общество
От музеев в Петербурге до мастер-классов в Суздале: где отдохнуть вместе с ребенком на каникулах Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Истории Эксклюзив
Категории
Общество Спорт

Музей «Невская застава»: уникальная мемориальная комната рабочего и подпольщиков XIX века

Опубликовано: 29 сентября 2025 15:45
Невская застава
Музей «Невская застава»: уникальная мемориальная комната рабочего и подпольщиков XIX века
Городовой ру

Музей, где жил Ленин.

Музей "Невская застава" — центр памяти и истории Невского района. Он возник в 1967 году в деревянном доме конца XIX века, где когда-то жил слесарь Обуховского завода Василий Шелгунов.

В его комнате проходили нелегальные собрания социал-демократического кружка, в которых участвовал Владимир Ленин.

Экспозиция и мемориальная комната

Главная особенность музея — мемориальная комната Шелгунова, воссоздающая быт рабочего и среду подпольщиков конца XIX века. Она — единственная в Петербурге в своём роде.

Экспозиция охватывает XVIII–XX века: от крестьянского и дворянского быта до революционного движения и истории Невского района в годы войны.

Дом и памятные места

Старинный деревянный дом уцелел даже в годы блокады. Рядом с музеем в 1970 году появилась мемориальная площадка: стела с портретом Ленина и памятники членам "Союза борьбы за освобождение рабочего класса".

Современность и деятельность

Сегодня музей хранит более 23 тысяч экспонатов, от изделий Императорского фарфорового и стеклянного заводов до редких планов и фотографий. "Невская застава" активно участвует в городских акциях, проводит собственные фестивали и праздники.

После реконструкции 2021 года обновлённые залы продолжают знакомить жителей и гостей Петербурга с историей района.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще