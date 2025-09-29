Воздушные рыцари Второй мировой: почему не добивали сбитых летчиков

Даже в самой кровопролитной войне существуют свои правила и устои, пока одна из сторон не нарушает их.

Во время Второй мировой войны было негласное правило — не стрелять по сбитым вражеским летчикам, которые спускаются на парашютах.

Это казалось странным в эпоху, когда война была жестокой и беспощадной. Откуда взялось подобное проявление гуманизма во время сложных боевых условий?

Истоки правил — Первая мировая и рыцарская честь

Все началось еще в Первую мировую войну. Тогда пилоты не имели полноценных парашютов.

Тем не менее существовало негласное правило: не добивать подбитые вражеские самолеты, если они садились на территорию своей стороны, пишет Русская семерка.

Это происходило не только из милосердия, но и из уважения к противнику.

Первая волна пилотов — это часто были молодые аристократы, воспитанные с понятиями рыцарской чести. Многие из них знали друг друга лично или по слухам, встречались на балах еще до войны.

Эти летчики считали себя своего рода братством, несмотря на враждебность между странами. Именно это помогало сохранить элемент уважения и в бою.

Кодекс чести передавался из поколения в поколение

В 1930-е годы дворян среди летчиков оставалось все меньше, но молодые пилоты впитывали неписанный кодекс чести от ветеранов Первой мировой.

Такой моральный ориентир соблюдался даже в более жестокие времена, пишет Рамблер.

Кроме того, сбитый пилот, выпрыгнувший на парашюте, часто не представлял угрозы. Его можно было взять в плен и допросить, получив ценную информацию.

Так что убивать таких летчиков просто не имело смысла.

Почему стрельба по парашютистам была опасна и бессмысленна

Во время воздушного боя истребитель становится уязвим для всех. Слишком долго отвлекаться на преследование парашютистов нельзя — можно было самому попасть под удар.

Исключения и перемены в правилах

Однако не всегда это правило соблюдалось.

Советский ас Александр Покрышкин рассказывал, что после того, как немцы убили летчика Николая Островского на парашюте, он отдал приказ сбитых врагов не щадить, пишет spravedlivie.ru.

В реальных условиях войны жестокость иногда брала верх над моралью.

Со временем правила стали более формальными. В 1977 году к Женевским конвенциям были добавлены протоколы, прямо запрещающие стрелять по катапультировавшимся летчикам.

Нарушение этих правил стало считаться военным преступлением.