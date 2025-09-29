Xzibit в России: рэпер предложил свои идеи по «апгрейду» легендарной «Нивы»

Американский хип-хоп исполнитель Xzibit, бывший ведущий шоу «Тачка на прокачку», посетил Москву для участия в фестивале «Уличный драйв».
Во время визита артист впервые увидел легендарный ВАЗ «Нива» и поделился идеями по его усовершенствованию.
Xzibit отметил оригинальную расцветку внедорожника, сравнив ее с окрасом коровы. Однако, по мнению рэпера, потенциал автомобиля намного больше.
«Я бы сделал подвеску повыше, колеса пошире», — заявил он.
Идеи для «прокачки»
Артист выразил заинтересованность в изучении доступных аксессуаров для «Нивы». Его видение — создание «монстр-трака», который преобразит автомобиль.
«Чтобы эта «корова» стала «быком», — подчеркнул Xzibit в беседе с «Известиями».