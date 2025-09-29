Городовой / Автоновости / Xzibit в России: рэпер предложил свои идеи по «апгрейду» легендарной «Нивы»
Xzibit в России: рэпер предложил свои идеи по «апгрейду» легендарной «Нивы»

Опубликовано: 29 сентября 2025 16:30
Xzibit и Нива
Xzibit в России: рэпер предложил свои идеи по «апгрейду» легендарной «Нивы»
globallookpress/ Armando Gallo

Американский взгляд на усовершенствование отечественного автомобиля.

Американский хип-хоп исполнитель Xzibit, бывший ведущий шоу «Тачка на прокачку», посетил Москву для участия в фестивале «Уличный драйв».

Во время визита артист впервые увидел легендарный ВАЗ «Нива» и поделился идеями по его усовершенствованию.

Xzibit отметил оригинальную расцветку внедорожника, сравнив ее с окрасом коровы. Однако, по мнению рэпера, потенциал автомобиля намного больше.

«Я бы сделал подвеску повыше, колеса пошире», — заявил он.

Идеи для «прокачки»

Артист выразил заинтересованность в изучении доступных аксессуаров для «Нивы». Его видение — создание «монстр-трака», который преобразит автомобиль.

«Чтобы эта «корова» стала «быком», — подчеркнул Xzibit в беседе с «Известиями».

Автор:
Ксения Пронина
Автоновости
