Народная сказка на большом экране: петербургский ТЮЗ увековечит свой легендарный спектакль

Петербургский ТЮЗ им. А.А. Брянцева объявил о старте съемок телеверсии своего знаменитого спектакля «Конек-Горбунок». Эта работа войдет в «Золотой фонд театральных постановок России».
«Символ театра» в «Золотом фонде»
«Для нас особая честь, что именно «Конек-Горбунок» — спектакль, которым 23 февраля 1922 года наш театр открыл свой первый сезон, — включен в этот уникальный архив», — подчеркивают представители театра.
Спустя более века с момента первой постановки, труппа и оркестр театра вновь собрались на сцене, чтобы запечатлеть «Конька-Горбунка» для будущих поколений.
«Это не просто спектакль; это живая память ТЮЗа, его символ», — отмечается в сообщении.