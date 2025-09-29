Городовой / Город / Народная сказка на большом экране: петербургский ТЮЗ увековечит свой легендарный спектакль
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
«Одно из самых грязных мест»: почему люди могут умереть после удаления зуба Общество
Словолитня, картон и космические украшения: где найти уникальный Петербург за пределами путеводителей Город
Мурино и Кудрово — курорт: какой «город-человейник» Ленобласти претендует на звание худшего новостроя Город
«Два раза видела Екатерину II сердитою, и оба раза на княжну Дашкову»: история дружбы, раздоров и одного необычного случая Общество
От музеев в Петербурге до мастер-классов в Суздале: где отдохнуть вместе с ребенком на каникулах Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Истории Эксклюзив
Категории
Общество Спорт

Народная сказка на большом экране: петербургский ТЮЗ увековечит свой легендарный спектакль

Опубликовано: 29 сентября 2025 17:30
Конек-Горбунок в театре
Народная сказка на большом экране: петербургский ТЮЗ увековечит свой легендарный спектакль
Городовой ру

Съемка телеверсии позволит сохранить и популяризировать знаковый спектакль, делая его доступным для широкой аудитории.

Петербургский ТЮЗ им. А.А. Брянцева объявил о старте съемок телеверсии своего знаменитого спектакля «Конек-Горбунок». Эта работа войдет в «Золотой фонд театральных постановок России».

«Символ театра» в «Золотом фонде»

«Для нас особая честь, что именно «Конек-Горбунок» — спектакль, которым 23 февраля 1922 года наш театр открыл свой первый сезон, — включен в этот уникальный архив», — подчеркивают представители театра.

Спустя более века с момента первой постановки, труппа и оркестр театра вновь собрались на сцене, чтобы запечатлеть «Конька-Горбунка» для будущих поколений.

«Это не просто спектакль; это живая память ТЮЗа, его символ», — отмечается в сообщении.

Автор:
Ксения Пронина
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».