Городовой / Город / От Шушар до Лисино: куда переместится инфраструктура ВСМ и кто останется без земли в Петербурге
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
«Одно из самых грязных мест»: почему люди могут умереть после удаления зуба Общество
Словолитня, картон и космические украшения: где найти уникальный Петербург за пределами путеводителей Город
Мурино и Кудрово — курорт: какой «город-человейник» Ленобласти претендует на звание худшего новостроя Город
«Два раза видела Екатерину II сердитою, и оба раза на княжну Дашкову»: история дружбы, раздоров и одного необычного случая Общество
От музеев в Петербурге до мастер-классов в Суздале: где отдохнуть вместе с ребенком на каникулах Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Истории Эксклюзив
Категории
Общество Спорт

От Шушар до Лисино: куда переместится инфраструктура ВСМ и кто останется без земли в Петербурге

Опубликовано: 29 сентября 2025 18:00
снос участков
От Шушар до Лисино: куда переместится инфраструктура ВСМ и кто останется без земли в Петербурге
globallookpress/ Ekaterina Sychkova

Стали известны новые территории, попадающие под процедуру изъятия земель в Петербурге и Ленобласти для строительства ВСМ.

Под изъятие попали участки южного коридора Петербурга — Шушары и полоса вдоль Московского шоссе, где расположены логистические парки, склады и легкие промышленные зоны.

В Ленобласти в зону интереса вошли лесной фонд Лесотехнического университета в Лисино и отдельные объекты в Аннолово.

Особое внимание уделено участкам в узле Софийская улица — Усть-Ижорское шоссе и логистико-промышленному коридору вдоль Московского шоссе.

Крупные компенсации

По информации «Фонтанки», выкуп участков в Петербурге и Ленобласти планируется завершить к I кварталу 2026 года.

Также стало известно о сносе оптового рынка на улице Салова в Петербурге.

Автор:
Ксения Пронина
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще