От Шушар до Лисино: куда переместится инфраструктура ВСМ и кто останется без земли в Петербурге

Под изъятие попали участки южного коридора Петербурга — Шушары и полоса вдоль Московского шоссе, где расположены логистические парки, склады и легкие промышленные зоны.
В Ленобласти в зону интереса вошли лесной фонд Лесотехнического университета в Лисино и отдельные объекты в Аннолово.
Особое внимание уделено участкам в узле Софийская улица — Усть-Ижорское шоссе и логистико-промышленному коридору вдоль Московского шоссе.
Крупные компенсации
По информации «Фонтанки», выкуп участков в Петербурге и Ленобласти планируется завершить к I кварталу 2026 года.
Также стало известно о сносе оптового рынка на улице Салова в Петербурге.