Императорская Карточная фабрика Петербурга: где производились колоды для всей России

До середины XVIII века в России карты преследовались, но позже стали источником дохода государства. В 1817 году Александр I дал согласие на устройство Императорской карточной фабрики, и уже через два года она начала работу при Александровской мануфактуре на Шлиссельбургском тракте.

Первым управляющим стал Александр Вильсон, посвятивший делу почти сорок лет.

Новая эпоха

После закрытия мануфактуры в 1860 году фабрика стала самостоятельным предприятием. Здесь появились новые машины, а оформление колод поручили академикам живописи Александру Бейдеману и Адольфу Шарлеманю.

На картах того времени можно увидеть герб Ведомства учреждений императрицы Марии — птицу, кормящую птенцов: доход от продаж шёл на содержание воспитательных домов.

Архитектура

В 1867 году архитектор Генрих Штегеман построил для фабрики краснокирпичное здание у Невы — трёхэтажный корпус в промышленном стиле. В 1890-е годы к нему добавились пристройки архитектора Николя. В 1897 году при фабрике открылось училище.

Производство и жизнь

К началу XX века на фабрике трудились в основном женщины, но печатные машины обслуживали мужчины. В день здесь выпускали до 20 тысяч колод карт разных сортов — от простых до атласных и глазетных. Годовой доход превышал 3 миллиона рублей.

Рабочие фабрики принимали участие и в общественной жизни — так, в 1901 году они оказались среди участников Обуховской обороны.

После революции

В советское время предприятие не раз меняло подчинение и название: от фабрики художественной печати до Комбината цветной печати. Сегодня от некогда большого комплекса сохранился только главный производственный корпус.