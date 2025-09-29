Кокошники, изразцы и пожар: как выстоял уникальный доходный дом архитектора Никонова в Петербурге

На пересечении городской истории и архитектурных экспериментов стоит доходный дом архитектора Николая Никонова — один из самых выразительных примеров неорусского стиля в Петербурге. Построенный в 1899–1900 годах на Колокольной улице, он с кокошниками и изразцами на фасаде напоминает сказочный терем.

В народе же за узоры, похожие на пряничные, дом прозвали "пряником".

От трактира к пяти этажам

На этом месте в первой половине XIX века стоял двухэтажный дом купца Зимина, позднее перестроенный архитектором Кулаковым. В 1840-е здесь располагался трактир купца Абрамова.

В 1899 году участок приобрёл Николай Никонов и возвёл новый пятиэтажный дом, где сам жил в первые годы после постройки. Уже в начале XX века владельцы сменились: дом переходил от Никонова к Дионисию Аврахову, но имя архитектора закрепилось за этим зданием навсегда.

Его авторство можно увидеть и в других петербургских постройках — например, в Свято-Троицкой церкви и зданиях Иоанновского монастыря.

Русский стиль в деталях

Фасад дома поражает богатством и контрастами: обнажённая кирпичная кладка соседствует со штукатуркой, а на ней — разбросанные яркие пятна многоцветных изразцов. Шатровые кровли, кокошники и декоративные колонны с "дыньками" создают узнаваемый силуэт, редкий для центра Петербурга.

Испытание временем

Дом Никонова пережил не только смену эпох, но и серьёзные потрясения. В декабре 2009 года здесь произошёл пожар: пострадало 12 квартир, пять из них выгорели полностью. Однако центральная часть здания с парадной лестницей и витражами уцелела.

Сегодня дом числится в реестре объектов культурного наследия регионального значения, а внутри здесь работает творческое арт-пространство "Квартира № 6".