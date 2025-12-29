Не коронавирус, а ОРВИ и грипп: больницы Петербурга ограничивают посещения

С 25 декабря в нескольких медицинских учреждениях Санкт-Петербурга вводятся ограничения на посещения из-за распространения гриппа, ОРВИ и новой коронавирусной инфекции.
Запрещён доступ ко всем пациентам в городские стационары, за исключением лиц, ухаживающих за тяжело больными и маломобильными, сообщает peterburg2.
В список этих учреждений вошли Елизаветинская больница, городская больница №15, больница №40 и стационар Святого Георгия.
Для профилактики усилены внутренние санитарные меры, в том числе возрастает частота обработки помещений, а также соблюдается обязательное использование средств индивидуальной защиты.
Врачи настоятельно советуют соблюдать масочный режим в медицинских организациях и, при появлении симптомов заболевания, обращаться за помощью на дому, а не посещать поликлинику лично. В больницах обращают внимание на важность соблюдения всех санитарных правил.
За последнюю неделю уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Санкт-Петербурге увеличился на 15,1%.
Это стало одной из причин введения новых ограничительных мер в медицинских учреждениях города. Статистика показывает рост числа обращений по этим поводам.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».