Не коронавирус, а ОРВИ и грипп: больницы Петербурга ограничивают посещения
Не коронавирус, а ОРВИ и грипп: больницы Петербурга ограничивают посещения

Опубликовано: 29 декабря 2025 13:43
Global Look Press / Nikolay Gyngazov

В нескольких петербургских больницах установили особые распоряжения по организации работы учреждений.

С 25 декабря в нескольких медицинских учреждениях Санкт-Петербурга вводятся ограничения на посещения из-за распространения гриппа, ОРВИ и новой коронавирусной инфекции.

Запрещён доступ ко всем пациентам в городские стационары, за исключением лиц, ухаживающих за тяжело больными и маломобильными, сообщает peterburg2.

В список этих учреждений вошли Елизаветинская больница, городская больница №15, больница №40 и стационар Святого Георгия.

Для профилактики усилены внутренние санитарные меры, в том числе возрастает частота обработки помещений, а также соблюдается обязательное использование средств индивидуальной защиты.

Врачи настоятельно советуют соблюдать масочный режим в медицинских организациях и, при появлении симптомов заболевания, обращаться за помощью на дому, а не посещать поликлинику лично. В больницах обращают внимание на важность соблюдения всех санитарных правил.

За последнюю неделю уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Санкт-Петербурге увеличился на 15,1%.

Это стало одной из причин введения новых ограничительных мер в медицинских учреждениях города. Статистика показывает рост числа обращений по этим поводам.

