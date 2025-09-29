Городовой / Город / Медведи в Ленобласти: как «увеличить себя в размере» перед лицом дикого хищника
Медведи в Ленобласти: как «увеличить себя в размере» перед лицом дикого хищника

Опубликовано: 29 сентября 2025 17:30
Медведи в Ленобласти
Медведи в Ленобласти: как «увеличить себя в размере» перед лицом дикого хищника
globallookpress/ Edgar Breshchanov

Недавно один из косолапых был замечен в деревне Тисколово, расположенной в заказнике «Кургальский».

Приближение холодов заставляет диких животных готовиться к зимней спячке, и медведи не исключение.

Биолог Павел Глазков предупреждает жителей Ленобласти о возросшей активности косолапых в населенных пунктах.

Причины визитов к людям

Медведи ищут в деревнях пропитание. Их интересуют опавшие яблоки и, конечно, мед.

Павел Глазков дает четкие рекомендации:

«Если Вы в лесу увидели медведя, ни в коем случае не убегайте. Это может спровоцировать хищника к нападению».

Главная задача — казаться крупнее.

«Для этого над головой поднимаем рюкзак, куртку или палку и отходим, увеличивая расстояние между Вами и зверем», — советует специалист.

Автор:
Ксения Пронина
