Медведи в Ленобласти: как «увеличить себя в размере» перед лицом дикого хищника

Приближение холодов заставляет диких животных готовиться к зимней спячке, и медведи не исключение.
Биолог Павел Глазков предупреждает жителей Ленобласти о возросшей активности косолапых в населенных пунктах.
Причины визитов к людям
Медведи ищут в деревнях пропитание. Их интересуют опавшие яблоки и, конечно, мед.
Павел Глазков дает четкие рекомендации:
«Если Вы в лесу увидели медведя, ни в коем случае не убегайте. Это может спровоцировать хищника к нападению».
Главная задача — казаться крупнее.
«Для этого над головой поднимаем рюкзак, куртку или палку и отходим, увеличивая расстояние между Вами и зверем», — советует специалист.