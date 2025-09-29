Икуку, бур клопа и скрип колеса: самые смешные «ослышки» из песен, которые вы точно знаете

Это случается с людьми любого возраста, и часто оказывается, что услышанное не совпадает с оригиналом.

Забавное явление, когда слушатель воспринимает текст песни не совсем так, как его задумывал автор, известно как «ослышка».

Классика с «искажениями»: от тундры до мушкетеров

В журнале femmie.ru вспомнили, что у Николая Ивановича Бельды в песне «Увезу тебя я в тундру» строка «И отчаянно ворвемся прямо в снежную зарю» для многих звучала как «И от чая надорвемся».

Песни Михаила Боярского — настоящий кладезь таких «ослышек». Например, в «Трех мушкетерах» многие, слышали, что в песне красавицу зовут Икуку, а не просто «красавица».

«Пора-пора-порадуемся на своем веку / Красавице и кубку, счастливому клинку», — так на самом деле звучит в песне.

Современные хиты и знакомые «ослышки»

Даже в современных популярных песнях встречаются подобные недопонимания. В строке «Словно кукла Барби на витрине» многим слышалось «Словно кукла Барби на льдине».

Игорь Саруханов с песней «Скрипка-лиса» также подарил слушателям «скрип колеса» вместо оригинального текста.

Даже в песнях группы «Агата Кристи» есть свои «ослышки». В строке «Но я устал, окончен бой, беру портвейн, иду домой» многие слышали «беру портфель, иду домой», что добавляет немного пикантности к тексту.

В литературе тоже есть

Забавно, но даже гении могли подхватить народную “ослышку”.

Как пишет портал "Год литературы", Достоевский, анализируя популярный романс “Тройка”, писал о том, как вместо “дар Валдая” (колокольчик, изготовленный в Валдае) в народе слышится “дарвалдая”.

Это звучало, как некий глагол, идеально передающий звук колокольчика. Достоевский даже предлагал узаконить его в языке.

«Мондегрин»: научное название «ослышки»

Как пишет lingvo-svoboda.ru, это явление получило название «мондегрин».

Термин возник благодаря американской писательнице Сильвии Райт, которая в 1954 году неправильно интерпретировала строчку из шотландской баллады.

Вместо «and laid him on the green» («и положили его на зеленую траву») она услышала «Lady Mondegreen». Так, благодаря детскому восприятию, появилось научное название для этого лингвистического феномена.