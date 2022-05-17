Певец часто приезжает в гости к детям в Сочи.
Певец официально был женат шесть раз.
Отечественные звезды шоу-бизнеса серьезно обеспокоены ситуацией, связанной со смертью народного артиста России
В преддверии женского дня, 8 марта, певец Игорь Саруханов порадует праздничным концертом и представит программу «RеанимациЯ». В рамках выступления артист исполнит свои главные хиты в
Самый романтичный вечер года - день Святого Валентина - обещает быть еще прекраснее! Известный и популярный певец, музыкант, поэт, композитор, заслуженный артист России Игорь Саруханов выступит 15
«Мне очень приятно, что на этом концерте нет свободных мест и было сложно найти лишний билетик!» – отметила Татьяна Буланова, часто принимающая участия в сборных
Самое доброе радио страны вновь собирает своих друзей в Ледовом! 8 декабря 2013 года Дорожное Радио вот уже в третий раз порадует своих слушателей праздником «Звезды Дорожного Радио». Все, кто
Рай есть! В кинотеатрах с 28 ноября Фильм начинается с притчи: «Однажды Человек попросил Бога показать ему ад и рай. И тогда Бог привел его в большую комнату. Там был накрыт
26 апреля в 19:30 на сцене ДК им. Ленсовета Концерт ИГОРЯ САРУХАНОВА "Чёрные, белые полосы" 12+ Заслуженный артист России Игорь Саруханов готовит яркую встречу с поклонниками своего
«DRUMS BATTLE» «Битва Барабанов» 26-го ноября 2010 года в Легендарном Питерском Рок*н*Рольном Клубе «FIREBALL», в день его Пятнадцатилетия, стартует проект-марафон
Эта певица на сцене поражает не только своим жгучим греческим темпераментом и эмоциональностью, но и почти детской открытостью к окружающему ее миру. У нее прекрасный глубокий голос и особенный дар
2 октября – юбилейный бенефис популярной петербургской певицы АФИНЫ в БКЗ «Октябрьский». Специальный гость – Игорь Саруханов. Эта женщина поражает не только своим жгучим
В Большом драматическом театре он служит уже без малого сорок лет. «Рядовые» и «Борис Годунов», «Перед заходом солнца» и «Аркадия» - вот маленькая толика спектаклей, запомнившихся зрителям тонкой и искренней игрой актера.