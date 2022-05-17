Игорь Саруханов

Приключенческая комедия «Курьер из «Рая»

Рай есть! В кинотеатрах с 28 ноября Фильм начинается с притчи: «Однажды Человек попросил Бога показать ему ад и рай. И тогда Бог привел его в большую комнату. Там был накрыт