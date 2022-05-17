Все новости / Игорь Саруханов

Игорь Саруханов

Шоу-бизнес
Валентинов день с Игорем Сарухановым в шоу-холле "Атмосфера"
Самый романтичный вечер года - день Святого Валентина - обещает быть еще прекраснее! Известный и популярный певец, музыкант, поэт, композитор, заслуженный артист России Игорь Саруханов выступит 15
23 янв 2014 10:16
Шоу-бизнес
Третья Народная премия «Звезды Дорожного радио» состоялась 8 декабря в Ледовом дворце Санкт-Петербурга.
«Мне очень приятно, что на этом концерте нет свободных мест и было сложно найти лишний  билетик!» – отметила Татьяна Буланова, часто принимающая участия в сборных
10 дек 2013 11:36
Шоу-бизнес
Леониду Неведомскому - 65 лет!
В Большом драматическом театре он служит уже без малого сорок лет. «Рядовые» и «Борис Годунов», «Перед заходом солнца» и «Аркадия» - вот маленькая толика спектаклей, запомнившихся зрителям тонкой и искренней игрой актера.
13 окт 2004 09:20
Эксклюзив
Последние новости
Пятно от чернил на рубашке испарится как по волшебству: метод профессионалов Общество
Пользуетесь и не знаете: вот для чего предназначены разные стороны терки Общество
Старая яблоня даст урожай не хуже молодой: вот что нужно сделать с деревом Общество
Приготовить наваристый бульон можно и без мяса: секрет советских поварих Общество
Когда «натуральные травы» опаснее паразитов: Мясников честно предупредил народ Общество
Категории
Общество Спорт Автоновости Город Шоу-бизнес