Ленобласть на тарелке: новый путеводитель превратит туриста в знатока местной кухни

Опубликовано: 29 сентября 2025 18:30
globallookpress/Pogiba Alexandra

Петербуржцам представили новый гастрономический путеводитель «Ленинградская область. Рыбный край» из серии «География на вкус».

Путеводитель собрал «самые аутентичные блюда и продукты области» — от судака, томленого в молоке, до окрошки с лососем и ржаной калитки с копченой сметаной и красной икрой.

Особое внимание уделено «гастрономическим символам городов и районов», таким как выборгский крендель и ивангородская минога.

Название путеводителя неслучайно: Ленобласть обошла Карелию по объемам добычи и производства рыбы

Как пишет "Фонтанка", книга — это не только рецепты, но и «маршруты, советы и культурные достопримечательности».

Гастрономические гиды набирают популярность в Европе для продвижения территорий. В России подобные проекты пока редки, но «интерес к ним растет».

Автор:
Ксения Пронина
