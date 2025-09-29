Ленобласть на тарелке: новый путеводитель превратит туриста в знатока местной кухни

Путеводитель собрал «самые аутентичные блюда и продукты области» — от судака, томленого в молоке, до окрошки с лососем и ржаной калитки с копченой сметаной и красной икрой.
Особое внимание уделено «гастрономическим символам городов и районов», таким как выборгский крендель и ивангородская минога.
Название путеводителя неслучайно: Ленобласть обошла Карелию по объемам добычи и производства рыбы
Как пишет "Фонтанка", книга — это не только рецепты, но и «маршруты, советы и культурные достопримечательности».
Гастрономические гиды набирают популярность в Европе для продвижения территорий. В России подобные проекты пока редки, но «интерес к ним растет».