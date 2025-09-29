13 квадратных метров счастья: кому достанется самое маленькое здание Петербурга

В Петербурге на торги выставлено одно из самых маленьких зданий города. Одноэтажная нежилая постройка на 3-й Красноармейской улице, 10, корп. 2, лит. И, с начальной стоимостью 2,31 млн рублей, привлекла внимание необычностью.
Особенности строения
Объект площадью всего 13,2 м², вместе с земельным участком в 19 м², был введен в эксплуатацию еще в 1934 году.
Здание, выполненное из белого кирпича, примечательно отсутствием окон, но наличием двух дверей. Внутри, по данным аукциона, хранятся стройматериалы и старая бытовая техника.
Как пишет «Деловой Петербург», минимальный шаг аукциона — 115 тыс. рублей, задаток — 231 тыс. рублей.