Почему «Муха» — больше, чем просто училище технического рисования: судьбы и трансформации

Основанная в 1876 году на средства банкира и промышленника Александра Штиглица, Академия — одно из старейших художественных учебных заведений страны.
В разные годы её знали под разными именами: Центральное училище технического рисования, Ленинградское высшее художественно-промышленное училище имени Веры Мухиной. Отсюда и неофициальное прозвище — "Муха".
Первое училище
Главный корпус построили в 1878–1881 годах по проекту архитектора Александра Кракау вместе с Робертом Гёдике.
На проценты от капитала в 7 миллионов рублей, завещанных Штиглицем, готовили художников прикладного искусства и учителей рисования.
К концу XIX века здесь открыли отделения живописи, резьбы, майолики, чеканки, текстиля и ксилографии. Среди преподавателей были Аркадий Рылов, Александр Матвеев, Михаил Клодт.
В 1898-м С. П. Дягилев устроил в училище выставку, где рядом с Бенуа и Врубелем участвовали финские мастера Аксели Галлен-Каллела и Вильгельм Бломстед.
Влияние и трансформации
Выпускники училища заложили основы художественной культуры Латвии и России: от скульптора Теодора Залькална до автора герба Латвии Рихарда Зариньша.
В советскую эпоху училище несколько раз меняло название и структуру: в 1920-е годы стало частью ВХУТЕИНа, после войны было воссоздано как ЛВХПУ. В 1953 году ему присвоили имя Веры Мухиной, автора "Рабочего и колхозницы".
Академия сегодня
В 1994 году училище преобразовали в Академию, а в 2006-м ему вернули имя Штиглица. Сейчас здесь учатся около 1500 студентов, работают 220 преподавателей.
Академия сохраняет и развивает традиции декоративно-прикладного искусства, одновременно оставаясь местом, где готовят художников и дизайнеров нового времени.