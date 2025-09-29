«Два раза видела Екатерину II сердитою, и оба раза на княжну Дашкову»: история дружбы, раздоров и одного необычного случая

Дружба Екатерины II и Екатерины Дашковой была полна и вдохновения, и ссор. Они были одновременно союзниками и соперниками, людьми одной эпохи, чьи судьбы переплелись на фоне великих исторических событий.

Екатерина Романовна Дашкова — одна из самых ярких и образованных женщин XVIII века. Она была не только умной и начитанной княгиней, но и одной из близких подруг будущей императрицы Екатерины Алексеевны.

Их дружба началась на почве общих интересов — книги, просветительство и политика связывали двух Екатерин даже при разнице в возрасте в 14 лет.

Знакомство и поддержка при дворцовых переворотах

В 15 лет Дашкова вышла замуж и попала во двор, где быстро завоевала расположение Великой княгини. Екатерина ценила ее ум и эрудицию, вместе они обсуждали философов и политику, пишет Культурология.

Когда настало время переворота 1762 года, княгиня смело стала одним из главных помощников Екатерины, привлекая влиятельных лиц на ее сторону.

После свержения Петра III Екатерина заняла трон, а Дашкова получила значимые посты и честь возглавить Петербургскую академию наук.

Конфликт на фоне любви и интриг

Однако их дружба не могла остаться без трещин. Главной причиной разлада стал любимец императрицы Григорий Орлов — Дашкова открыто критиковала его и считала не достойным ее внимания.

Их взгляды на политику и общество постепенно расходились, усиливая напряженность между подругами.

Особенно запомнился один забавный, но показательный эпизод, сохранившийся в дневнике Пушкина, где есть цитата Натальи Кирилловны Загряжской.

«Только два раза видела Екатерину II сердитою, и оба раза на княжну Дашкову», — написано там.

Екатерина II пригласила Дашкову в один из дворцовых комплексов. Но княгиня прошла туда «через алтарь».

На следующий день все ожидали императрицу, в том числе и Дашкова. Вдруг дверь открылась, и Екатерина II влетела в помещение, явно сердитая.

Она сделала Дашковой строгий выговор:

«Как вам не стыдно? Вы русская и не знаете своего закона; священник принужден на вас жаловаться».

Дашкова извинилась, сказав, что не знала о запрете женщине входить в алтарь.

Последние годы и наследие

После смерти мужа и череды конфликтов Дашкова уехала в Европу, где продолжила заниматься наукой, пишет История.рф.

Вернувшись в Россию, она снова возглавила академию наук и стала важной фигурой в культурной жизни страны.