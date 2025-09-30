Городовой / Общество / Просто, но изысканно: как шеф-повар предлагает готовить молодой картофель
Просто, но изысканно: как шеф-повар предлагает готовить молодой картофель

Опубликовано: 30 сентября 2025 08:30
globallookpress/Anatoly Prososov

Ничего сложного, но вкус отменный.

Что можно приготовить из урожая молодого картофеля?

Шеф-повар Денис Перевоз поделился с порталом «Городовой» секретами приготовления блюда, который подчеркнет уникальный нежный вкус и аромат овоща.

Максимум вкуса молодого картофеля

“Молодой картофель — слегка сладковатый, с нежным ароматом — настолько хорош сам по себе”, — отмечает шеф-повар.

Поэтому он предлагает максимально сохранить его природный вкус, предлагая простые, но изысканные рецепты.

Нежный картофельный суп

Одним из таких блюд является картофельный суп.

Для его приготовления потребуются: 1,2 л овощного или куриного бульона, 600 г молодого картофеля, 1 лук-порей, пучок укропа и зеленый лук, 50 г сливочного масла, соль, свежемолотый перец и сметана для подачи.

Простота приготовления — залог вкуса

Процесс приготовления супа прост и не требует особых усилий.

“Картофель помойте и нарежьте кубиками 2-3 см. Лук-порей разрежьте вдоль, промойте и тонко нарежьте”, — инструктирует шеф-повар.

Затем, разогрев в сотейнике сливочное масло, нужно добавить лук-порей и готовить на медленном огне 5 минут. После этого добавляется картофель, и все тушится под крышкой еще 5 минут.

Затем вливается бульон, доводится до кипения, солится и варится до готовности картофеля. В конце добавляется нарезанная зелень и сметана.

“Также рекомендую добавить зубчик чеснока”, — советует Денис Перевоз, подчеркивая, что это придаст супу особую пикантность.

Автор:
Ксения Пронина Федор Никонов
Общество
