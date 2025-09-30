Городовой / Общество / «Одно из самых грязных мест»: почему люди могут умереть после удаления зуба
«Одно из самых грязных мест»: почему люди могут умереть после удаления зуба

Опубликовано: 30 сентября 2025 00:00
На что следует обратить внимание после похода к стоматологу?

В Тверской области произошел трагический случай: 34-летний мужчина скончался от заражения крови (сепсиса) вскоре после удаления зуба мудрости.

Инфекция, попавшая в организм, привела к необратимым последствиям — сначала пациент ослеп, потерял память, впал в кому, а затем скончался.

«Полость рта — одно из самых грязных мест на Земле»: риск сепсиса

Стоматолог, челюстно-лицевой хирург, имплантолог, основатель стоматологической клиники Вероника Мелехова подтверждает, что, хотя и редко, но такое осложнение, как сепсис после удаления зуба, может привести к летальному исходу.

«Полость рта у человека — это одно из самых грязных мест вообще на планете Земля», — подчеркивает врач в беседе с порталом «Городовой».

Поэтому инфицирование ран после стоматологических вмешательств «не является редкостью».

Профилактика — залог успеха: рекомендации врача

Для предотвращения подобных осложнений крайне важно строго соблюдать все рекомендации стоматолога.

«Мы знаем, что там (во рту — прим. ред.) находится гораздо большее количество бактерий, чем в заднем проходе человека», — объясняет Мелехова, подчеркивая важность антисептических полосканий и приема назначенных препаратов.

Иногда, «даже требуется назначение антибиотиков как профилактика инфекции».

Тревожные симптомы: когда нужно бежать к врачу

Первые сутки после удаления зуба возможны повышение температуры и нарастание отека — это «нормальная реакция организма».

Однако, если температура сохраняется или повышается на третий-пятый день, а отек продолжает увеличиваться, это «звоночек о том, что идет что-то не по плану».

«Необходимо сразу же обратиться к своему лечащему врачу», — настаивает хирург.

Сепсис: путь от локального воспаления до гибели

Сепсис — это попадание бактерий в кровоток и их распространение по организму. Он развивается из локального, сильного воспаления, которое, если его не заметить, может привести к альвеолиту (воспалению лунки зуба), периоститу, абсцессам, флегмонам и, в конечном итоге, к гибели.

«Болит первые 3-4 дня после удаления. Это норма», — успокаивает врач.

Она также подчеркивает:

«Если у вас через неделю начинает увеличиваться еще больше отек, у вас появляется температура 38-39, это уже звоночек».

Автор:
Ксения Пронина Федор Никонов
Общество
