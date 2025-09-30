«Одно из самых грязных мест»: почему люди могут умереть после удаления зуба

В Тверской области произошел трагический случай: 34-летний мужчина скончался от заражения крови (сепсиса) вскоре после удаления зуба мудрости.
Инфекция, попавшая в организм, привела к необратимым последствиям — сначала пациент ослеп, потерял память, впал в кому, а затем скончался.
«Полость рта — одно из самых грязных мест на Земле»: риск сепсиса
Стоматолог, челюстно-лицевой хирург, имплантолог, основатель стоматологической клиники Вероника Мелехова подтверждает, что, хотя и редко, но такое осложнение, как сепсис после удаления зуба, может привести к летальному исходу.
«Полость рта у человека — это одно из самых грязных мест вообще на планете Земля», — подчеркивает врач в беседе с порталом «Городовой».
Поэтому инфицирование ран после стоматологических вмешательств «не является редкостью».
Профилактика — залог успеха: рекомендации врача
Для предотвращения подобных осложнений крайне важно строго соблюдать все рекомендации стоматолога.
«Мы знаем, что там (во рту — прим. ред.) находится гораздо большее количество бактерий, чем в заднем проходе человека», — объясняет Мелехова, подчеркивая важность антисептических полосканий и приема назначенных препаратов.
Иногда, «даже требуется назначение антибиотиков как профилактика инфекции».
Тревожные симптомы: когда нужно бежать к врачу
Первые сутки после удаления зуба возможны повышение температуры и нарастание отека — это «нормальная реакция организма».
Однако, если температура сохраняется или повышается на третий-пятый день, а отек продолжает увеличиваться, это «звоночек о том, что идет что-то не по плану».
«Необходимо сразу же обратиться к своему лечащему врачу», — настаивает хирург.
Сепсис: путь от локального воспаления до гибели
Сепсис — это попадание бактерий в кровоток и их распространение по организму. Он развивается из локального, сильного воспаления, которое, если его не заметить, может привести к альвеолиту (воспалению лунки зуба), периоститу, абсцессам, флегмонам и, в конечном итоге, к гибели.
«Болит первые 3-4 дня после удаления. Это норма», — успокаивает врач.
Она также подчеркивает:
«Если у вас через неделю начинает увеличиваться еще больше отек, у вас появляется температура 38-39, это уже звоночек».