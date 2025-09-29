Словолитня, картон и космические украшения: где найти уникальный Петербург за пределами путеводителей

Санкт-Петербург давно раскрыт туристам во всех своих традиционных обличьях — дворцы, каналы, музеи. Но иногда за фасадами привычных маршрутов прячется необычное пространство, способное удивить даже знатоков города.
Бертгольд-центр именно такое место — гармоничный сплав истории, искусства и гастрономии.
От склада к творческому кластеру
Здание, в котором разместился Бертгольд-центр — бывший склад XIX века, входивший в торговую империю.
Изначально здесь должен был появиться доходный дом, но в 1911 году по проекту Р.И. Кригера построили складское здание с краснокирпичными стенами и чугунными лестницами.
Исторический дух сохранился из-за архитектуры — высокие потолки и массивные окна рассказывают о промышленных временах. После революции здесь работала картонажная фабрика, что лишь добавляет слоя истории этому пространству.
Современное искусство и вдохновение
В 2015 году старое складское здание превратилось в современный культурный кластер. Сегодня здесь — галереи, студии, театральные залы и креативные магазины.
Особенно эффектна смотровая площадка, откуда открывается панорама на крыши Петербурга — город предстает во всей своей многослойной красоте. Кстати, площадка бесплатная для всех.
Бертгольд — это зона, где каждый найдет для себя что-то особенное.
«Это место притягивает своей атмосферой — здесь человек забывает о времени и погружается в творчество», — говорят художники, работающие в резиденциях центра.
Магазины, метеориты и уникальные находки
В Бертгольд-центре есть уголок для любителей необычного — магазин украшений с настоящими метеоритами. Каждый метеорит сопровождается сертификатом подлинности и историей происхождения.
Это пространство для коллекционеров и эстетов. Кроме того, вниманию посетителей представлены винтажные лавки с редкими предметами, текстилем и книгами.
Изюминкой также стал книжный магазин, специализирующийся на фотографии — редкости и новинки, объединенные страстью к искусству.
Вкус Бертгольда — сырники и гастрономия
Кроме искусства, здесь можно насладиться гастрономией. В Бертгольд-центре работают итальянский и грузинский рестораны, а также кафе с лучшими сырниками в городе.
Они давно стали известны не только среди местных, но и среди туристов. Яркая атмосфера уличного арт-пространства и оригинальная подача блюд создают новый уровень гастрономического опыта.
Живая сцена и культурные события
Помимо галерей и магазинов, Бертгольд — место для событий: лекций, мастер-классов и иммерсивных спектаклей. Зрители становятся частью действия, а пространство оживает живой энергией.
Одна из зрительниц отметила:
«В коридорах центра я почувствовала себя героиней театрального представления — это было захватывающе и необычно».
Бертгольд-центр — пример того, как старинные здания обретают новую жизнь, сохраняя связь эпох. Этот арт-пространство выражает уникальную атмосферу — переплетение истории, творчества и повседневной жизни.
От метеоритов до крыш — здесь раскрывается целый мир, который стоит открыть каждому, кто ищет что-то большее, чем традиционные маршруты Петербурга.
Адрес: Гражданская ул., 13–15. Центр работает круглосуточно, кафе и магазины — по своему расписанию. Именно здесь история и современность встречаются в одном пространстве, создавая вдохновляющую и необычную атмосферу.