Словолитня, картон и космические украшения: где найти уникальный Петербург за пределами путеводителей

Место с историей и космическим шармом.

Санкт-Петербург давно раскрыт туристам во всех своих традиционных обличьях — дворцы, каналы, музеи. Но иногда за фасадами привычных маршрутов прячется необычное пространство, способное удивить даже знатоков города.

Бертгольд-центр именно такое место — гармоничный сплав истории, искусства и гастрономии.

От склада к творческому кластеру

Здание, в котором разместился Бертгольд-центр — бывший склад XIX века, входивший в торговую империю.

Изначально здесь должен был появиться доходный дом, но в 1911 году по проекту Р.И. Кригера построили складское здание с краснокирпичными стенами и чугунными лестницами.

Исторический дух сохранился из-за архитектуры — высокие потолки и массивные окна рассказывают о промышленных временах. После революции здесь работала картонажная фабрика, что лишь добавляет слоя истории этому пространству.

Современное искусство и вдохновение

В 2015 году старое складское здание превратилось в современный культурный кластер. Сегодня здесь — галереи, студии, театральные залы и креативные магазины.

Особенно эффектна смотровая площадка, откуда открывается панорама на крыши Петербурга — город предстает во всей своей многослойной красоте. Кстати, площадка бесплатная для всех.

Бертгольд — это зона, где каждый найдет для себя что-то особенное.

«Это место притягивает своей атмосферой — здесь человек забывает о времени и погружается в творчество», — говорят художники, работающие в резиденциях центра.

Магазины, метеориты и уникальные находки

В Бертгольд-центре есть уголок для любителей необычного — магазин украшений с настоящими метеоритами. Каждый метеорит сопровождается сертификатом подлинности и историей происхождения.

Это пространство для коллекционеров и эстетов. Кроме того, вниманию посетителей представлены винтажные лавки с редкими предметами, текстилем и книгами.

Изюминкой также стал книжный магазин, специализирующийся на фотографии — редкости и новинки, объединенные страстью к искусству.

Вкус Бертгольда — сырники и гастрономия

Кроме искусства, здесь можно насладиться гастрономией. В Бертгольд-центре работают итальянский и грузинский рестораны, а также кафе с лучшими сырниками в городе.

Они давно стали известны не только среди местных, но и среди туристов. Яркая атмосфера уличного арт-пространства и оригинальная подача блюд создают новый уровень гастрономического опыта.

Живая сцена и культурные события

Помимо галерей и магазинов, Бертгольд — место для событий: лекций, мастер-классов и иммерсивных спектаклей. Зрители становятся частью действия, а пространство оживает живой энергией.

Одна из зрительниц отметила:

«В коридорах центра я почувствовала себя героиней театрального представления — это было захватывающе и необычно».

Бертгольд-центр — пример того, как старинные здания обретают новую жизнь, сохраняя связь эпох. Этот арт-пространство выражает уникальную атмосферу — переплетение истории, творчества и повседневной жизни.

От метеоритов до крыш — здесь раскрывается целый мир, который стоит открыть каждому, кто ищет что-то большее, чем традиционные маршруты Петербурга.

Адрес: Гражданская ул., 13–15. Центр работает круглосуточно, кафе и магазины — по своему расписанию. Именно здесь история и современность встречаются в одном пространстве, создавая вдохновляющую и необычную атмосферу.