Мурино и Кудрово — курорт: какой «город-человейник» Ленобласти претендует на звание худшего новостроя

Часто критикуемые Мурино и Кудрово могут показаться весьма благополучными районами, если взглянуть на новые проекты, растущие в Ленинградской области.

Один из таких — Новосаратовка — обещает стать «мега-человейником», но вызывает серьезные опасения экспертов и будущих жителей.

Пока официально это деревня. Но в будущем из нее планируют сделать город-спутник Петербурга.

Инфраструктурный коллапс: что не так с Новосаратовкой?

В отличие от Мурино и Кудрово, где есть рядом метро, самокаты и относительно развитая инфраструктура, Новосаратовка строится «в чистом поле».

«Метро, электричек, трамваев — нет и не будет, только очереди на маршрутки стоящие в пробках!» — отмечают петербуржцы.

Как пишет 47news, единственная двухполосная дорога, ведущая в город, постоянно стоит в пробках. Садов, школ и поликлиник пока нет, и их строительство займет время.

При этом застройка планируется колоссальной — «больше Кудрово и Мурино вместе взятых».

«Духан знатный»: экология под вопросом

Помимо транспортных проблем, жителей Новосаратовки могут встретить «ароматы коровников, которые тут реально под боком».

«Духан стоит знатный!» — описывают ситуацию те, кто уже сталкивался с этим.

Привлекательность низкой цены и видовых характеристик

Несмотря на очевидные минусы, Новосаратовка привлекает своей ценой — «взять студию с отделкой в черте города за 3.5 миллиона — звучит как хорошая сделка». Дворы и подъезды кажутся симпатичными.

Однако, как предупреждают, «10 раз подумайте, хотите ли жить в чистом поле и стоять в пробках».

Сравнение с Мурино и Кудрово

Петербуржцы рассуждают, что Мурино и Кудрово — это города, а Новосаратовка — деревня. Отмечается, что рядом с Мурино сразу было метро, а Кудрово находится внутри КАД.

«Так что неплохие перспективы были понятны сразу. А тут — пока все печально!» — резюмируют наблюдатели.

В спорах также упоминается «Цветной Город», где наблюдается «настоящий коллапс».

Новосаратовка — это проект с низкими ценами и живописными видами, но со значительными инфраструктурными проблемами.

«Архитекторы города лучше знают. Дороги это не их конек», — скептически отмечают некоторые.

Прежде чем решиться на покупку, стоит взвесить все «за» и «против», особенно учитывая, что «это не только жилье, но и образ жизни».