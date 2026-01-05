Неожиданный рецепт счастья: чем заняться на новогодних каникулах, чтобы забыть о тревогах

Новости по теме

Смотрим на залив, пьем кофе и забываем про стресс: идеальный план на Новый год в Петербурге

Обогнал не соседей, а сам план: цифровизация Петербурга ушла вперёд федеральных планов почти на 20%

Отдых «по-абхазски»: готовы ли туристы к коровам на пляже, ностальгии и отсутствию сервиса за «элитные» деньги

Увлажнение, свет и отдых: три кита здорового зрения во мраке Петербурга

«Славянка» берёт разгон: петербуржцам раскрыли план продления трамвайной ветки

