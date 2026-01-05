Неожиданный рецепт счастья: чем заняться на новогодних каникулах, чтобы забыть о тревогах

Кандидат психологических наук и доцент кафедры психологии труда и организационной психологии Санкт-Петербургского государственного университета Ольга Гофман считает, что испытывать ностальгию и проявлять активность во время новогодних праздников может помочь восстановиться после напряженного периода и снизить стресс, сообщает ТАСС.
Специалист объяснила, что на факультете ведется научное исследование чувства ностальгии. Ранее его считали негативным явлением, но новые данные указывают, что оно выступает значительным ресурсом, особенно в новогодние дни.
Гофман подчеркнула:
«Мы видим, как быстро меняется мир, а если мы вечером включим наши любимые фильмы — «Ирония судьбы», «Служебный роман» и так далее, чувство ностальгии будет возвращать нас как островок стабильности к тем классическим вещам, в которых мы чувствуем устойчивость и постоянство».
По мнению психолога, воспоминания о детстве и семейных традициях формируют ощущение собственной идентичности и укрепляют чувство принадлежности. Кроме того, совместные действия, как праздник всей страной под бой курантов, усиливают единство.
Гофман отметила, что после периода активной деятельности человеку необходимо время для восстановления сил.
Она развеяла распространенное убеждение, что лучший отдых — это полная бездеятельность. Наоборот, пассивный досуг может усугубить усталость и усилить ощущение стресса и одиночества, особенно если проводить время в интернете: по словам специалиста, в таких случаях ощущение усталости и одиночества возрастает примерно в три раза.
Кроме того, психолог посоветовала формировать гибкие планы на предстоящий год. В списке новогодних целей стоит оставлять пространство для изменений, чтобы снизить давление и чувствовать себя спокойнее на праздниках.
