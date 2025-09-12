Городовой / Общество / Россияне все позже становятся родителями — что мешает студенческим семьям расти?
Россияне все позже становятся родителями — что мешает студенческим семьям расти?

Опубликовано: 12 сентября 2025 19:03
Мама с коляской
Россияне все позже становятся родителями — что мешает студенческим семьям расти?
globallookpress/ Shatokhina Natalia; NEWS.ru

Количество молодых семей и рождаемость зависят не только от желаний людей, но и от условий, в которых им комфортно создавать и растить детей.

В нашей стране всего около 25 тысяч студентов живут семьями. Число таких семей растет, но не быстро считает вице-премьер Татьяна Голикова.

Об этом она сказала на Петербургском международном форуме объединенных культур, пишет Интерфакс.

Почему студенческих семей так мало

Главная причина в том, что молодые люди сначала хотят получить образование. Потом найти хорошую работу, закрепиться на ней. Затем они задумываются о своем жилье и машине.

И только после решения этих важных задач студенты женятся и думают о детях.

Поздний возраст для первого ребенка

Сейчас в России средний возраст, когда женщина рожает первого ребенка — 26 лет, пишет Газета.ру.

А если смотреть на средний возраст рождения вообще, включая второго и последующих детей, получается 29 лет. Это относительно поздно по мировым меркам.

Решение о втором и следующих детях дается сложно

Если с первым ребенком все еще как-то складывается, то решиться на второго и тем более на третьего — дело очень непростое.

Татьяна Голикова подчеркнула, что такие решения даются непросто молодым семьям, и это серьезная проблема.

Поддержка беременных студенток и школьниц

В Петербурге решили выплачивать 100 тысяч рублей беременным, обучающимся очно. Такую инициативу встретили неоднозначно и предложили исключить из нее школьниц.

Законопроект о выплатах уже одобрили в нескольких регионах России, пишет Коммерсант.

Статистика последних лет свидетельствует, что проблем с рождением ребенка у женщин все больше, поэтому задумывать о детях нужно раньше.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
