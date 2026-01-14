Городовой / Город / Почему Турция боится злить русских и держится за «всё включено»?
Почему Турция боится злить русских и держится за «всё включено»?

Опубликовано: 14 января 2026 03:30
 Проверено редакцией
globallookpress.com
Почему Турция боится злить русских и держится за «всё включено»?
Городовой ру

Эксперты предупреждают, что предложенные изменения могут привести к снижению туристического потока.

Владелец одного из известных гостиничных комплексов в Анталье, Мехмет Уста Бильгинер, отметил, что турецким отелям нежелательно менять подход к «полному пансиону». Главной причиной он назвал важность российского направления для региона Анталья. По словам Бильгинера, многие россияне выбирают курорты, руководствуясь возможностью заранее рассчитать расходы.

Он подчеркнул, что привычный формат отдыха для российских туристов стал своего рода стандартом, который определяет выбор не только гостиницы, но и страны для отпуска. Бильгинер пояснил:

«Для многих это не просто опция, а базовое ожидание, которое влияет на выбор страны и отеля. Любые резкие изменения в системе будут восприниматься как ухудшение продукта».

Предприниматель обратил внимание, что большинство туристов ориентируется в первую очередь на сравнение стоимости и набора услуг, а не на рекламные заявления. Он добавил:

«Если Турция начнет размывать то, за что её выбирают, часть потока может уйти к альтернативам, где формат либо сохранен, либо предлагается сопоставимый пакет».

Автор:
Юлия Аликова
Город
