Городовой / Город / Операторов связи в России оштрафовали: нет оборудования для блокировки сайтов
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Петербургская повседневность в эпоху первой технической революции: что изменили водопровод, трамвай и синематограф Учеба
Интеллектуальный мотор империи: как Технологический институт и ПГУПС в Петербурге конца XIX века строили мосты, заводы и железные дороги Учеба
Тихая революция на Васильевском острове: как Бестужевские курсы 1870-х создали в Петербурге новую женщину — независимую и образованную Учеба
Воскресный маршрут горожанина: почему после церкви петербуржцы шли не в трактир, а в Эрмитаж или Публичную библиотеку Учеба
Образовательная революция на рубеже веков: как в Петербурге дети извозчиков и рабочих получили шанс стать инженерами Учеба
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Лайфхак Рецепты
Категории
Общество Спорт Полезное

Операторов связи в России оштрафовали: нет оборудования для блокировки сайтов

Опубликовано: 14 января 2026 02:00
 Проверено редакцией
globallookpress.com
Операторов связи в России оштрафовали: нет оборудования для блокировки сайтов
Городовой ру

По итогам проверки Роскомнадзора были назначены штрафы.

В сетях российских операторов связи выявлено 35 эпизодов неправильной эксплуатации специальных технических устройств, которые используются для защиты от опасного интернет-контента. Речь идёт об оборудовании, препятствующем доступу к запрещённым веб-ресурсам. Роскомнадзор организовал проверки и зафиксировал эти нарушения.

По четырём делам суд уже вынес решения, в результате чего операторы обязаны уплатить денежные взыскания. Материалы ещё по шести случаям были переданы в судебные органы, остальные операторы ожидают составления соответствующих протоколов. Основанием для штрафов стало несоблюдение порядка обработки интернет-трафика с использованием указанных технических средств.

Размеры штрафов зависят от статуса нарушителя и могут быть следующими:

  • сотрудники — от 30 до 50 тысяч рублей;
  • индивидуальные предприниматели — от 50 до 100 тысяч рублей;
  • для организаций — от 500 тысяч до одного миллиона рублей.

При повторном нарушении компании могут получить штраф в размере от трёх до пяти миллионов рублей. Особое внимание уделяется тому, что неоднократное несоблюдение требований может привести не только к административной, но и к уголовной ответственности. Для юридических лиц и предпринимателей предусмотрено наказание вплоть до трёх лет лишения свободы согласно статье 274.2 Уголовного кодекса.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью