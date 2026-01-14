Операторов связи в России оштрафовали: нет оборудования для блокировки сайтов

В сетях российских операторов связи выявлено 35 эпизодов неправильной эксплуатации специальных технических устройств, которые используются для защиты от опасного интернет-контента. Речь идёт об оборудовании, препятствующем доступу к запрещённым веб-ресурсам. Роскомнадзор организовал проверки и зафиксировал эти нарушения.
По четырём делам суд уже вынес решения, в результате чего операторы обязаны уплатить денежные взыскания. Материалы ещё по шести случаям были переданы в судебные органы, остальные операторы ожидают составления соответствующих протоколов. Основанием для штрафов стало несоблюдение порядка обработки интернет-трафика с использованием указанных технических средств.
Размеры штрафов зависят от статуса нарушителя и могут быть следующими:
- сотрудники — от 30 до 50 тысяч рублей;
- индивидуальные предприниматели — от 50 до 100 тысяч рублей;
- для организаций — от 500 тысяч до одного миллиона рублей.
При повторном нарушении компании могут получить штраф в размере от трёх до пяти миллионов рублей. Особое внимание уделяется тому, что неоднократное несоблюдение требований может привести не только к административной, но и к уголовной ответственности. Для юридических лиц и предпринимателей предусмотрено наказание вплоть до трёх лет лишения свободы согласно статье 274.2 Уголовного кодекса.
