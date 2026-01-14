Январь 2027 без свадеб в Дворце №1: Петербургский ЗАГС №1 закроют

В январе 2027 года в Санкт-Петербурге Дворец бракосочетания № 1 временно приостановит приём заявлений от желающих зарегистрировать брак. Это связано с проведением капитального ремонта, который предусматривает восстановление инженерных коммуникаций и полное обновление залов внутри здания. Таким образом, в указанный период организация не сможет проводить регистрации для женихов и невест.
Как сообщил Комитет по делам органов записи актов гражданского состояния, все, кто планирует вступить в брак в начале 2027 года, смогут обратиться не только во Дворец бракосочетания № 2, но и в любой районный отдел ЗАГС города. В ведомстве также выразили благодарность за понимание ситуации. Отметили, что их главная задача — создать по-настоящему приятную атмосферу для праздника.
