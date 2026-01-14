Городовой / Город / Январь 2027 без свадеб в Дворце №1: Петербургский ЗАГС №1 закроют
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Электрический съезд 1900 года: как Петербург на месяц превратился в столицу мирового технологического авангарда Учеба
Первые шаги к экологии в столице дымящих труб: что петербургские медики и технари думали о смоге и грязной воде Учеба
Чертежи, которые стали городом: что построили в Петербурге выпускники Политеха и инженеры начала XX века Учеба
Петербургская повседневность в эпоху первой технической революции: что изменили водопровод, трамвай и синематограф Учеба
Интеллектуальный мотор империи: как Технологический институт и ПГУПС в Петербурге конца XIX века строили мосты, заводы и железные дороги Учеба
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Лайфхак Рецепты
Категории
Общество Спорт Полезное

Январь 2027 без свадеб в Дворце №1: Петербургский ЗАГС №1 закроют

Опубликовано: 14 января 2026 02:30
 Проверено редакцией
globallookpress.com
Январь 2027 без свадеб в Дворце №1: Петербургский ЗАГС №1 закроют
Городовой ру

В этом месяце на объекте начнутся запланированные ремонтные работы.

В январе 2027 года в Санкт-Петербурге Дворец бракосочетания № 1 временно приостановит приём заявлений от желающих зарегистрировать брак. Это связано с проведением капитального ремонта, который предусматривает восстановление инженерных коммуникаций и полное обновление залов внутри здания. Таким образом, в указанный период организация не сможет проводить регистрации для женихов и невест.

Как сообщил Комитет по делам органов записи актов гражданского состояния, все, кто планирует вступить в брак в начале 2027 года, смогут обратиться не только во Дворец бракосочетания № 2, но и в любой районный отдел ЗАГС города. В ведомстве также выразили благодарность за понимание ситуации. Отметили, что их главная задача — создать по-настоящему приятную атмосферу для праздника.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью