Елкам — вторая жизнь: как петербуржцы превратят хвою в корм и постель

Новогодние праздники неизбежно завершаются вопросом, который ежегодно встает перед жителями Санкт-Петербурга: куда деть отслужившую своё хвойную красавицу?
Выбрасывать её на общую свалку — неэкологично.
Флорист, ботаник, кандидат биологических наук, чемпион России по профессиональной флористике Андрей Филоненко предлагает порталу «Городовой» куда более полезные и милые варианты, которые продлевают жизнь отслужившим деревьям.
Дар для фауны: витамины и антисептик в хвое
Главный совет от эксперта касается передачи елей и сосен в зоопарки или на животноводческие фермы. Хвойные деревья — это не просто мусор, а ценный ресурс для животных.
“Еловые ветки используются в качестве подстилки для животных, и кроме того, многие животные с удовольствием лакомятся этим елочным хвоей, который содержит много витаминов. Это полезный для животных источник питания витаминов. Антисептик и антибиотик”, — поясняет Андрей Филоненко.
Московский зоопарк, например, ежегодно собирает ёлки для своих питомцев, и петербургские владельцы могут последовать этому примеру.
Акция “Ёлки, палки и щепа”: старт в январе
В самой Северной столице и Ленинградской области уже с 3 января 2026 года стартовала ежегодная постновогодняя акция «Ёлки, палки и щепа».
Она продлится до 9 февраля и призвана собрать и переработать все хвойные деревья, оставшиеся после торжеств.
Принимаются любые хвойные — ели, пихты, сосны, причём можно сдать не только целое дерево, но и отдельные его части, включая хвою.
Ключевое требование к участникам, которое подчёркивается многократно:
“Главное условие – никаких игрушек, мишуры, украшений, искусственного снега, блесток, скотча и следов от них”.
Любая синтетика и пластик должны быть удалены полностью, особенно если предполагается компостирование или передача животным.
Пункты приёма и коллективная выгода
Сданные на переработку деревья направляются в питомники, приюты и конюшни, где используются как лакомство, подстилка или идут на мульчирование городских растений.
Акция охватывает множество районов Петербурга — Выборгский, Кировский, Красногвардейский и другие, а также районы Ленинградской области.
Для тех, у кого нет возможности самостоятельно доставить дерево, предусмотрена волонтёрская помощь с транспортировкой. Организованы групповые вывозки для жилых комплексов и офисов.
Стоимость вывоза по Санкт-Петербургу начинается от 6 500 рублей за заказ до 20 деревьев.
“Можно скинуться всем подъездом или договориться с соседями в крупном ЖК, оформив коллективный заказ”, чтобы снизить индивидуальные расходы.
Хвоя для “Велеса” и конных клубов
Центр помощи диким животным «Велес» особенно нуждается в веточных кормах, которые составляют значительную часть рациона копытных — лосей, оленей, косуль.
Там ждут “как свежие, так и сухие ветки пихт, елей или сосенок". Если иголки осыпались, их также можно собрать в отдельный мешочек.
Сухие остатки используются как гигиеническая подстилка.
Кроме того, хвойные принимают конные клубы, занимающиеся реабилитацией, такие как «Кентаврик» и «Александрова дача».
Перед визитом необходимо связаться с приютом, чтобы согласовать время приёма, помня о строгих правилах: дерево должно быть полностью очищено от мишуры, блесток и не должно быть обработано искусственным снегом.
