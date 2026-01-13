Елкам — вторая жизнь: как петербуржцы превратят хвою в корм и постель

Куда деть хвойного гостя после праздников, минуя свалку?

Новогодние праздники неизбежно завершаются вопросом, который ежегодно встает перед жителями Санкт-Петербурга: куда деть отслужившую своё хвойную красавицу?

Выбрасывать её на общую свалку — неэкологично.

Флорист, ботаник, кандидат биологических наук, чемпион России по профессиональной флористике Андрей Филоненко предлагает порталу «Городовой» куда более полезные и милые варианты, которые продлевают жизнь отслужившим деревьям.

Дар для фауны: витамины и антисептик в хвое

Главный совет от эксперта касается передачи елей и сосен в зоопарки или на животноводческие фермы. Хвойные деревья — это не просто мусор, а ценный ресурс для животных.

“Еловые ветки используются в качестве подстилки для животных, и кроме того, многие животные с удовольствием лакомятся этим елочным хвоей, который содержит много витаминов. Это полезный для животных источник питания витаминов. Антисептик и антибиотик”, — поясняет Андрей Филоненко.

Московский зоопарк, например, ежегодно собирает ёлки для своих питомцев, и петербургские владельцы могут последовать этому примеру.

Акция “Ёлки, палки и щепа”: старт в январе

В самой Северной столице и Ленинградской области уже с 3 января 2026 года стартовала ежегодная постновогодняя акция «Ёлки, палки и щепа».

Она продлится до 9 февраля и призвана собрать и переработать все хвойные деревья, оставшиеся после торжеств.

Принимаются любые хвойные — ели, пихты, сосны, причём можно сдать не только целое дерево, но и отдельные его части, включая хвою.

Ключевое требование к участникам, которое подчёркивается многократно:

“Главное условие – никаких игрушек, мишуры, украшений, искусственного снега, блесток, скотча и следов от них”.

Любая синтетика и пластик должны быть удалены полностью, особенно если предполагается компостирование или передача животным.

Пункты приёма и коллективная выгода

Сданные на переработку деревья направляются в питомники, приюты и конюшни, где используются как лакомство, подстилка или идут на мульчирование городских растений.

Акция охватывает множество районов Петербурга — Выборгский, Кировский, Красногвардейский и другие, а также районы Ленинградской области.

Для тех, у кого нет возможности самостоятельно доставить дерево, предусмотрена волонтёрская помощь с транспортировкой. Организованы групповые вывозки для жилых комплексов и офисов.

Стоимость вывоза по Санкт-Петербургу начинается от 6 500 рублей за заказ до 20 деревьев.

Эксперты советуют:

“Можно скинуться всем подъездом или договориться с соседями в крупном ЖК, оформив коллективный заказ”, чтобы снизить индивидуальные расходы.

Хвоя для “Велеса” и конных клубов

Центр помощи диким животным «Велес» особенно нуждается в веточных кормах, которые составляют значительную часть рациона копытных — лосей, оленей, косуль.

Там ждут “как свежие, так и сухие ветки пихт, елей или сосенок". Если иголки осыпались, их также можно собрать в отдельный мешочек.

Сухие остатки используются как гигиеническая подстилка.

Кроме того, хвойные принимают конные клубы, занимающиеся реабилитацией, такие как «Кентаврик» и «Александрова дача».

Перед визитом необходимо связаться с приютом, чтобы согласовать время приёма, помня о строгих правилах: дерево должно быть полностью очищено от мишуры, блесток и не должно быть обработано искусственным снегом.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.