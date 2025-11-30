Северная столица перепутает календарь: в прощальный день осени — дождь и непривычное тепло

Сегодня в Петербурге сохранится облачная погода, связанная с очередным циклоном, и местами пройдут кратковременные осадки. Температура воздуха будет держаться выше обычных значений для этого времени года, что отметил ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Ожидается, что днем столбики термометров поднимутся до +2…+4°, а в Ленинградской области температура составит от 0 до +5°.
Сила ветра будет достигать 5–10 метров в секунду, направление – западное. Атмосферное давление начнет увеличиваться и составит примерно 764 мм рт. ст., что превышает средние показатели. В начале недели погодные условия в городе существенно не изменятся.
В понедельник днем жители Петербурга вновь могут ожидать небольшие дожди, а температурные значения останутся на высоком уровне: ночью около 0…+2°, днем — от +3 до +5°. По словам Михаила Леуса, климатическая норма будет по-прежнему превышена.