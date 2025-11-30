Городовой / Город / Северная столица перепутает календарь: в прощальный день осени — дождь и непривычное тепло
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Указ подписан: Путин снял визовый барьер для туристов из Китая Город
Толпы на Невском — копейки в казне: как туристы «нагуляли» Петербургу всего 866 млн рублей Город
Ни дня без осадков: рекордный ноябрь выключил солнце над Петербургом Город
Не просто арка: что находится внутри Нарвских ворот Петербурга, и почему это нужно увидеть Город
Слова вместо кода: в 2025-м число вакансий для создателей задач для нейросетей выросло на 50% Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Краеведение
Категории
Общество Спорт

Северная столица перепутает календарь: в прощальный день осени — дождь и непривычное тепло

Опубликовано: 30 ноября 2025 10:54
Северная столица перепутает календарь: в прощальный день осени — дождь и непривычное тепло
Северная столица перепутает календарь: в прощальный день осени — дождь и непривычное тепло
Городовой ру

В регионе ожидается повышение температуры воздуха до +4 градусов в городе и до +5 — в области.

Сегодня в Петербурге сохранится облачная погода, связанная с очередным циклоном, и местами пройдут кратковременные осадки. Температура воздуха будет держаться выше обычных значений для этого времени года, что отметил ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Ожидается, что днем столбики термометров поднимутся до +2…+4°, а в Ленинградской области температура составит от 0 до +5°.

Сила ветра будет достигать 5–10 метров в секунду, направление – западное. Атмосферное давление начнет увеличиваться и составит примерно 764 мм рт. ст., что превышает средние показатели. В начале недели погодные условия в городе существенно не изменятся.

В понедельник днем жители Петербурга вновь могут ожидать небольшие дожди, а температурные значения останутся на высоком уровне: ночью около 0…+2°, днем — от +3 до +5°. По словам Михаила Леуса, климатическая норма будет по-прежнему превышена.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью