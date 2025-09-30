От «Красной цены» до итальянской пасты: разницу между магазинными макаронами определила эксперт

Макароны — простейший продукт, но на полках магазинов цена за пачку рожков может прыгать от смешных 45 рублей до безумных 560. Что же скрывается внутри дорогих упаковок и стоит ли платить в десять раз больше? Разберёмся на примере проверки четырёх образцов.

Белок решает всё

Эксперт пищевой промышленности Светлана Шпак беседе с Пятым каналом напомнила: важнее всего смотреть на количество белка в составе. Именно оно показывает, из какой пшеницы сделан продукт и насколько он питателен. Закон требует минимум 10,5 грамма, но хорошие макароны тянут на 12–14.

У дешёвого образца — 11 граммов. У остальных трёх — по 12. Вроде всё нормально, но рекордов никто не бьёт. Так что по белку явного преимущества у французов за 560 рублей нет.

Цвет как маркер качества

Жёлтый оттенок рожков говорит о твёрдых сортах пшеницы. У дешёвых макарон цвет тусклый, сероватый, будто кто-то забыл включить лампу в цехе. Итальянский образец сразу выделяется насыщенным золотым тоном, а французский оказался… посредственным. Красивой «солнечной» картинки, за которую платят в Европе, нет.

Что показывает вода после варки

Ключевой тест — прозрачность воды. Если она мутная, значит, в макаронах переизбыток крахмала. Удивительно, но дорогие французские рожки слились в одну компанию с самыми дешевыми — одинаково мутная вода. Победил итальянский бренд: вода осталась чище, макароны сохранили форму.

Вкус и «аль денте»

Дешёвые рожки вроде «Красной цены» за 45 и 70 рублей сварились в кашу, никакого «аль денте». Французский вариант за 560 рублей тоже не порадовал: выглядят плохо, на вкус чуть лучше дешёвки. А вот итальянские макароны оказались единственными, кто реально держит форму и пружинит во рту.

Эксперимент доказал: высокая цена не гарантирует качества. Переплата за иностранную упаковку — не более чем маркетинг. Победителем стали макароны итальянского бренда (пусть и произведённые в России) — золотая середина по цене и лучший результат по всем параметрам.