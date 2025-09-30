Городовой / Общество / Лапша быстрого приготовления на завтрак, обед и ужин: что будет с организмом, если есть только «Доширак» и «Роллтон»
Лапша быстрого приготовления на завтрак, обед и ужин: что будет с организмом, если есть только «Доширак» и «Роллтон»

Опубликовано: 30 сентября 2025 10:30
Лапша быстрого приготовления
Фото: Городовой.ру

Диета многих вахтовиков.

Лапша быстрого приготовления — это не еда, а перекус, сделанный для тех, кто живёт на бегу. Студенты, водители и офисные работяги жрут её пачками, но иллюзия сытости не значит, что организм получил хоть что-то ценное.

Доцент кафедры органической химии и технологии органических веществ факультета химических технологий Елена Семиченко разобрала состав: мука, соль, крахмал, немного пальмового масла, добавки для вкуса. Никакого яда. Консерванты вроде сорбата или бензоата встречаются и в ягодах, глутамата там меньше, чем в кетчупе. Съел — не сдохнешь.

Но вред в другом — пользы ноль. Белка почти нет, витамины и клетчатка вырезаны при переработке муки, жиры дешёвые и бесполезные. Желудок набит, а тело продолжает требовать нормальной еды, передает АиФ.

Диетологи прямо говорят: съесть лапшу один раз в день нестрашно. Но если каждый день заменять ею рацион, быстро словишь дефицит витаминов, слабость, проблемы с кожей и волосами. Организму нужны овощи, мясо, цельные злаки, а не кипятком залитая мука.

Вывод: лапша быстрого приготовления не убивает, но и не кормит. Это фастфуд, удобный для экстренных ситуаций — в дороге, на похмелье, когда кухня закрыта. Но строить жизнь на «Ролтоне» — значит добровольно загонять себя в угол.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
