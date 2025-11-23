Бульдог принял хозяйские трусы за лакомство — в Петербурге его вовремя спасли

В Санкт-Петербурге пятилетний домашний бульдог был госпитализирован после того, как во время игры дома проглотил нижнее белье своей хозяйки. Как рассказала владелица, Алмазик заметил белье, когда оно сушилось в квартире, и решил попробовать его на вкус. Когда женщина обнаружила пропажу, она сразу заподозрила своего питомца.
Осознав, что инородный предмет в желудке собаки может привести к опасным последствиям, таким как закупорка кишечника, хозяйка поспешила вместе с бульдогом в ветеринарную клинику. Врачи провели ультразвуковое исследование, подтвердив наличие инородного объекта. После этого специалисты приняли решение о срочном хирургическом вмешательстве.
Алмазика прооперировали, удалили белье и вернули его вместе с выздоравливающим питомцем хозяйке. О необычном случае собаковод рассказала уже после выписки, что вызвало обсуждение среди пользователей в социальной сети. Стоимость медицинской помощи за такой экстравагантный поступок составила 80 тысяч рублей.
Ветеринары предупреждают владельцев животных быть особенно внимательными, чтобы не допускать подобных происшествий. Такая ситуация способна привести к тяжелым последствиям для здоровья питомцев и значительным расходам на лечение. После происшествия Алмазик полностью оправился и вернулся домой.