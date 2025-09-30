Свой термос и уличные мангалы: почему китайцы редко покупают напитки и что едят ночью

Восточное меню с огнем и загадками уличных поваров.

Уличные рынки Китая — это настоящая жизненная артерия, отражающая кулинарные привычки местного населения.

В России традиция маленьких районных рынков исчезла — супермаркеты вытеснили живую торговлю, оставив все более унифицированным.

В Китае же рынки по-прежнему полны цвета, запахов и звуков — настоящая палитра повседневного питания.

Молоко уходит — приходит соя и тофу

Почти во всех районах Китая молочные продукты заменены сое­выми аналогами.

«Молочный белок китайцы почти не употребляют», — говорится в книге "Китайское исследование".

Вместо привычного молока здесь — соя, вместо сыра — тофу.

Например, в Гонконге классическим десертом стал Тофуфа — сладкий соевый сыр с сахаром. Такая замена объясняется культурными особенностями и традициями питания.

Мясо, специи и рис — основа рациона

Юг страны отличается любовью к мясу — на рынках представлено изобилие утки, курицы, свинины и говядины. Все это продается с острыми специями, придающими блюдам характерный вкус.

Среднестатистический обед китайца — это большая порция риса или лапши с мясом и овощами, политая соевым или острым соусом.

Как пишет Food.ru, рис заменяет здесь хлеб, и без него не обходится ни одно блюдо.

Уличная еда — обжарка с огнем и риском

С наступлением вечера на улицах появляются повара с мангалами. Прохожие выбирают ингредиенты — овощи, мясо, морепродукты — складывают их на поднос и ждут обжарки.

«Если не сказать вовремя «Бу лада», приготовят блюдо с огнем и острым перцем», — предупреждают местные жители.

Такое уличное питание — как рулетка: повезет — вкусно и сытно, не повезет — возможны неприятности с желудком из-за гигиены и количества масла.

Осенний ассортимент рынка

Рынок работает каждое утро — сюда приходят не для закупок на месяц, а за свежим набором продуктов на день.

Осенью выбор впечатляет: кабачки, различная фасоль, перцы, кукуруза, батат, немного картофеля.

Фрукты занимают отдельное место — актинидия, персики, сливы, мандарины, а в сезон — финики унаби, дыни и тыквы. Также продаются дикие грибы, плоды лотоса и семена, играющие важную роль в местной кухне.

Особые моменты рынка

Продавцы рады гостям — угощают и создают почти домашнюю атмосферу.

Цены «для своих» стимулируют покупки, а торговля субпродуктами немногочисленна — китайцы предпочитают приобретать их из разных регионов мира, в том числе из России.

Рыбу продают реже, отдавая предпочтение специализированным магазинам.

Сладкое и напитки — свои традиции

Вопреки ожиданиям — сладостей в привычном понимании на рынке почти нет. Мороженое и десерты с экзотическими вкусами — кофе, помидор, горох — можно купить в магазинах.

Чай же покупается у проверенных производителей. Экзотических лакомств вроде саранчи или шелкопряда на рынке не увидишь — они не входят в повседневный рацион.