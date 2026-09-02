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Небо под контролем: в Петербурге ловят руферов и проверяют крыши с помощью дронов

Опубликовано: 2 сентября 2026 13:25
 Проверено редакцией
Небо под контролем: в Петербурге ловят руферов и проверяют крыши с помощью дронов
Небо под контролем: в Петербурге ловят руферов и проверяют крыши с помощью дронов
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Сегодня за верхушками зданий в Северной столице следят максимально строго — и с земли, и с воздуха.

Дроны на страже порядка: летающие инспекторы

В Петербурге начали официально использовать квадрокоптеры для проверки крыш и фасадов. Раньше инспекторам ГАТИ приходилось непросто. Состояния многих объектов с земли просто не увидеть.

Теперь всё изменилось. Кадры с беспилотников официально признали законным доказательством нарушений. Если дрон снимет дыру в кровле, мусор или нелегальное оборудование, владельцу здания не открутиться — придет штраф.

Съемку проводят по требованию прокуратуры. Инспекторы работают со специальным приложением «Инспектор». Управляют техникой только обученные специалисты, так что полет квадрокоптеров над городом абсолютно безопасен.

Ночной альпинизм на Смольном соборе

Пока чиновники запускают дроны для дела, молодежь ищет на крышах адреналин. И иногда это заканчивается в отделе полиции.

В ночь на 7 августа Росгвардия поймала четверых подростков у Смольного собора. Ребята познакомились в мессенджере и решили вместе покорить знаменитую высотку. Главная цель — сделать экстремальные селфи и собрать лайки в соцсетях.

К «делу» подростки подготовились серьезно. Они принесли с собой профессиональное снаряжение: альпинистские тросы и карабины. Подниматься наверх начали прямо по водосточной трубе.

Около двух часов ночи патруль Росгвардии заметил подозрительное движение на стене собора. Сотрудники вневедомственной охраны среагировали мгновенно. Любителей высоты сняли со стены и передали полицейским для разбора полетов.

К слову, Смольный собор — это не просто красивая локация, а объект культурного наследия высотой под 93 метра. За прогулки по таким местам грозит не только штраф за мелкое хулиганство.

Если руферы случайно повредят старинный фасад или лепнину, ответственность может стать уголовной.

Ранее «Городовой» рассказывал, поезд сам прокатился по новой ветке без машиниста в петербургской подземке.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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