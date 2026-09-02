Сколько нужно копить на квартиру в Москве и почему Питер дорожает быстрее столицы

Средняя стоимость квадратного метра в Северной столице достигла 336,9 тыс. рублей.

Покупка своего жилья — вечная тема для споров и расчетов. Цены на первичке постоянно меняются, и отследить их бывает непросто. Разбираемся, что происходит на рынке новостроек прямо сейчас и сколько лет придется откладывать на собственное жилье.

Петербург рвется вперед, Москва сбавила темп

В августе новостройки в Петербурге резко подорожали — сразу на 2,9%. Москва на этом фоне выглядит скромнее: в столице ценник поднялся всего на 1%.

Сейчас за один квадратный метр в Петербурге просят в среднем 336,9 тыс. рублей. Средняя квартира обойдется примерно в 14,9 млн. В Москве цифры еще солиднее — около 500 тыс. рублей за «квадрат», сообщает РИА Новости со ссылкой на "Мир кватир".

Почему Петербург растет быстрее? Эксперты отмечают, что столичная недвижимость уже уперлась в психологический потолок цен. Покупатели всё чаще присматриваются к Петербургу: жить там комфортно, а порог входа в недвижимость пока ниже.

Где ценники выросли сильнее всего

Лидерами по росту цен неожиданно стали не мегаполисы. В августе сильнее всего подорожали новостройки в трех городах:

Сочи: +5,5%

+5,5% Мурманск: +5,4%

+5,4% Белгород: +4,8%

В среднем по России первичка прибавила 1,1%, а квадратный метр дорос до 166,5 тыс. рублей. Но дорожает не всё. В 17 городах цены ушли в минус. Заметнее всего жилье подешевело в Грозном (–3%), Астрахани (–2,1%) и Новокузнецке (–1,3%).

Прогноз аналитиков прост: до конца года квартиры продолжат тихонько дорожать — примерно на 0,5–1% каждый месяц.

Сколько копить на московскую студию

Небольшая студия в Москве площадью 28 «квадратов» стоит сегодня около 14,1 млн рублей. Для большинства россиян это огромная сумма. Сроки накопления сильно зависят от региона проживания:

Жители Ямала и Камчатки накопят быстрее всех — за 5,7 и 5,9 года. На Севере высокие зарплаты, поэтому на один квадратный метр там зарабатывают всего за 2,5 месяца.

накопят быстрее всех — за 5,7 и 5,9 года. На Севере высокие зарплаты, поэтому на один квадратный метр там зарабатывают всего за 2,5 месяца. Москвичам потребуется около 6,4 года (если откладывать всю зарплату).

потребуется около 6,4 года (если откладывать всю зарплату). Петербуржцам придется копить примерно 9 лет.

придется копить примерно 9 лет. Жителям Дагестана, Ингушетии и Чечни сложнее всего — им понадобится более 20 лет.

Маленький плюс на фоне высоких цен

Кажется, что жилье становится только недоступнее. Однако за последние два года сложилась интересная ситуация. Официальные зарплаты в стране выросли примерно на 28%, а московские студии подорожали только на 15%.

Конечно, брать ипотеку при нынешних высоких ставках всё еще больно. Но для тех, кто копит наличные или продает имеющееся жилье для расширения, покупка маленькой квартиры в столице стала чуть ближе.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Петербурге ловят руферов и проверяют крыши с помощью дронов.