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Сколько нужно копить на квартиру в Москве и почему Питер дорожает быстрее столицы

Опубликовано: 2 сентября 2026 14:22
 Проверено редакцией
Сколько нужно копить на квартиру в Москве и почему Питер дорожает быстрее столицы
Сколько нужно копить на квартиру в Москве и почему Питер дорожает быстрее столицы
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Средняя стоимость квадратного метра в Северной столице достигла 336,9 тыс. рублей.

Покупка своего жилья — вечная тема для споров и расчетов. Цены на первичке постоянно меняются, и отследить их бывает непросто. Разбираемся, что происходит на рынке новостроек прямо сейчас и сколько лет придется откладывать на собственное жилье.

Петербург рвется вперед, Москва сбавила темп

В августе новостройки в Петербурге резко подорожали — сразу на 2,9%. Москва на этом фоне выглядит скромнее: в столице ценник поднялся всего на 1%.

Сейчас за один квадратный метр в Петербурге просят в среднем 336,9 тыс. рублей. Средняя квартира обойдется примерно в 14,9 млн. В Москве цифры еще солиднее — около 500 тыс. рублей за «квадрат», сообщает РИА Новости со ссылкой на "Мир кватир".

Почему Петербург растет быстрее? Эксперты отмечают, что столичная недвижимость уже уперлась в психологический потолок цен. Покупатели всё чаще присматриваются к Петербургу: жить там комфортно, а порог входа в недвижимость пока ниже.

Где ценники выросли сильнее всего

Лидерами по росту цен неожиданно стали не мегаполисы. В августе сильнее всего подорожали новостройки в трех городах:

  • Сочи: +5,5%
  • Мурманск: +5,4%
  • Белгород: +4,8%

В среднем по России первичка прибавила 1,1%, а квадратный метр дорос до 166,5 тыс. рублей. Но дорожает не всё. В 17 городах цены ушли в минус. Заметнее всего жилье подешевело в Грозном (–3%), Астрахани (–2,1%) и Новокузнецке (–1,3%).

Прогноз аналитиков прост: до конца года квартиры продолжат тихонько дорожать — примерно на 0,5–1% каждый месяц.

Сколько копить на московскую студию

Небольшая студия в Москве площадью 28 «квадратов» стоит сегодня около 14,1 млн рублей. Для большинства россиян это огромная сумма. Сроки накопления сильно зависят от региона проживания:

  • Жители Ямала и Камчатки накопят быстрее всех — за 5,7 и 5,9 года. На Севере высокие зарплаты, поэтому на один квадратный метр там зарабатывают всего за 2,5 месяца.
  • Москвичам потребуется около 6,4 года (если откладывать всю зарплату).
  • Петербуржцам придется копить примерно 9 лет.
  • Жителям Дагестана, Ингушетии и Чечни сложнее всего — им понадобится более 20 лет.

Маленький плюс на фоне высоких цен

Кажется, что жилье становится только недоступнее. Однако за последние два года сложилась интересная ситуация. Официальные зарплаты в стране выросли примерно на 28%, а московские студии подорожали только на 15%.

Конечно, брать ипотеку при нынешних высоких ставках всё еще больно. Но для тех, кто копит наличные или продает имеющееся жилье для расширения, покупка маленькой квартиры в столице стала чуть ближе.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Петербурге ловят руферов и проверяют крыши с помощью дронов.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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