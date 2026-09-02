Сколько нужно копить на квартиру в Москве и почему Питер дорожает быстрее столицы

Покупка своего жилья — вечная тема для споров и расчетов. Цены на первичке постоянно меняются, и отследить их бывает непросто. Разбираемся, что происходит на рынке новостроек прямо сейчас и сколько лет придется откладывать на собственное жилье.
Петербург рвется вперед, Москва сбавила темп
В августе новостройки в Петербурге резко подорожали — сразу на 2,9%. Москва на этом фоне выглядит скромнее: в столице ценник поднялся всего на 1%.
Сейчас за один квадратный метр в Петербурге просят в среднем 336,9 тыс. рублей. Средняя квартира обойдется примерно в 14,9 млн. В Москве цифры еще солиднее — около 500 тыс. рублей за «квадрат», сообщает РИА Новости со ссылкой на "Мир кватир".
Почему Петербург растет быстрее? Эксперты отмечают, что столичная недвижимость уже уперлась в психологический потолок цен. Покупатели всё чаще присматриваются к Петербургу: жить там комфортно, а порог входа в недвижимость пока ниже.
Где ценники выросли сильнее всего
Лидерами по росту цен неожиданно стали не мегаполисы. В августе сильнее всего подорожали новостройки в трех городах:
- Сочи: +5,5%
- Мурманск: +5,4%
- Белгород: +4,8%
В среднем по России первичка прибавила 1,1%, а квадратный метр дорос до 166,5 тыс. рублей. Но дорожает не всё. В 17 городах цены ушли в минус. Заметнее всего жилье подешевело в Грозном (–3%), Астрахани (–2,1%) и Новокузнецке (–1,3%).
Прогноз аналитиков прост: до конца года квартиры продолжат тихонько дорожать — примерно на 0,5–1% каждый месяц.
Сколько копить на московскую студию
Небольшая студия в Москве площадью 28 «квадратов» стоит сегодня около 14,1 млн рублей. Для большинства россиян это огромная сумма. Сроки накопления сильно зависят от региона проживания:
- Жители Ямала и Камчатки накопят быстрее всех — за 5,7 и 5,9 года. На Севере высокие зарплаты, поэтому на один квадратный метр там зарабатывают всего за 2,5 месяца.
- Москвичам потребуется около 6,4 года (если откладывать всю зарплату).
- Петербуржцам придется копить примерно 9 лет.
- Жителям Дагестана, Ингушетии и Чечни сложнее всего — им понадобится более 20 лет.
Маленький плюс на фоне высоких цен
Кажется, что жилье становится только недоступнее. Однако за последние два года сложилась интересная ситуация. Официальные зарплаты в стране выросли примерно на 28%, а московские студии подорожали только на 15%.
Конечно, брать ипотеку при нынешних высоких ставках всё еще больно. Но для тех, кто копит наличные или продает имеющееся жилье для расширения, покупка маленькой квартиры в столице стала чуть ближе.
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