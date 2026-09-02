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Пифагоры кричат от злости, пока бьются над этим примером: школьная задачка с подвохом не поддается 93% взрослых — а вы сможете решить?

Опубликовано: 2 сентября 2026 14:07
 Проверено редакцией
Пифагоры кричат от злости, пока бьются над этим примером: школьная задачка с подвохом не поддается 93% взрослых — а вы сможете решить?
Пифагоры кричат от злости, пока бьются над этим примером: школьная задачка с подвохом не поддается 93% взрослых — а вы сможете решить?
Городовой ру
Математическая задачка для тренировки мозга

Решение математических задач представляет собой эффективный метод для переключения внимания от рутинных задач.

Мы предлагаем вашему вниманию задачу:

4²×2:8+8×12:10=?

Она обычно не вызывает затруднений у школьников, но может стать вызовом для взрослой аудитории.

Если вы готовы продемонстрировать свои аналитические способности, просим воздержаться от использования калькулятора.

Итак, правильный ответ составляет 13,6.

Алгоритм решения:

4² =16;

16*2=32;

32:8=4;

8*12=96;

96:10=9,6;

4+9,6=13,6.

Ранее мы предлагали решить еще один пример.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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