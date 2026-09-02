Пифагоры кричат от злости, пока бьются над этим примером: школьная задачка с подвохом не поддается 93% взрослых — а вы сможете решить?

Решение математических задач представляет собой эффективный метод для переключения внимания от рутинных задач.
Мы предлагаем вашему вниманию задачу:
4²×2:8+8×12:10=?
Она обычно не вызывает затруднений у школьников, но может стать вызовом для взрослой аудитории.
Если вы готовы продемонстрировать свои аналитические способности, просим воздержаться от использования калькулятора.
Итак, правильный ответ составляет 13,6.
Алгоритм решения:
4² =16;
16*2=32;
32:8=4;
8*12=96;
96:10=9,6;
4+9,6=13,6.
Ранее мы предлагали решить еще один пример.