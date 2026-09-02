Самый уютный суп начала осени: курица, сыр и хрустящие гренки — нежный вкус и минимум хлопот

Бывает, хочется горячего супа, а стоять у плиты полдня совсем не тянет. Тут выручает простой, но эффектный вариант: сырный суп с курицей. Он собирается из привычных продуктов, а за счёт пары хитрых приёмов выходит густым и сливочным — и без сливок.
Что особенно важно
Чтобы суп не разочаровал, стоит держать в голове несколько простых правил:
- не кидайте сыр в кастрюлю, пока картофель не станет мягким — иначе текстура будет неоднородной;
- слегка разомните часть картофеля прямо в бульоне — так суп станет плотнее без муки и загустителей;
- добавляйте плавленый сыр понемногу и на слабом огне, постоянно помешивая;
- гренки кладите только в тарелку — иначе они размокнут и потеряют хруст.
Пару слов про продукты
Куриное бедро делает суп сочнее, грудка — легче. Плавленый сыр берите без добавок: варианты с ветчиной или грибами могут перебить нежный сливочный вкус. А хлеб для гренок лучше брать вчерашний — он быстрее подсушивается и меньше впитывает масло.
Личный опыт автора
Однажды я сварила этот суп в спешке и сразу бросила сыр — получились неприятные комки. Теперь всегда жду, пока картофель станет мягким. С тех пор суп выходит гладким и аппетитным. Ещё заметила: если дать ему постоять под крышкой 5–7 минут, вкус становится ровнее.
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