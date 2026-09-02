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Почему одни русские фамилии заканчиваются на «-ов», другие на «-ин», а третьи на «-ский»: эти окончания появились не случайно

Опубликовано: 2 сентября 2026 14:30
 Проверено редакцией
Городовой ру
Почему одни русские фамилии заканчиваются на «-ов», другие на «-ин», а третьи на «-ский»: эти окончания появились не случайно
фото legion-media
Откуда взялись привычные фамилии

Фамилия звучит так привычно, что редко задумываешься, какой смысл прячется за её окончанием. Иванов, Вяземский, Ильин — вроде просто имена, а на деле в каждом суффиксе живёт кусочек истории.

Что скрывают суффиксы -ов, -ев и -ин

Эти окончания исторически показывали принадлежность: буквально «чей сын», «из чьей семьи». Смысл был почти как у слов «отцов» или «мамин» — просто раньше это становилось фамилией.

Вот как это работало на практике:

  • -ов ставили после твёрдой согласной: Мороз — Морозов, Фрол — Фролов;
  • -ев — после мягкой: Василий — Васильев, Лебедь — Лебедев;
  • -ин чаще шёл от основ на -а/-я: Илья — Ильин, Кузьма — Кузмин.

При этом фамилия не рассказывает всю родословную: одинаковые формы могли появиться в разных семьях независимо друг от друга, отмечает источник.

А что значит -ский

Окончание -ский нередко намекает на связь с местом: Смоленский, Тверской — раньше это могло означать, что род связан с той или иной землёй. Но не стоит сразу думать, что это признак дворянства: такие фамилии встречались у самых разных людей, в том числе у семинаристов — иногда их давали по названию церкви.

Личный опыт автора

Когда-то я пыталась по фамилии угадать, откуда родом предки. Оказалось, что похожие фамилии встречаются в совершенно разных краях. С тех пор отношусь к таким догадкам с улыбкой — лучше листать архивы.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему новогодние каникулы в 2027 году сократят.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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