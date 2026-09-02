Из Петербурга в Китай на велосипеде: петербурженка проехала 10 тысяч километров за лето

Сесть на велосипед в Санкт-Петербурге и уехать на нем прямо в Китай. Звучит как безумие? А вот петербурженка Мария Ос взяла и сделала это.
Ее масштабный заезд начался 1 июня, а уже через три месяца она успешно пересекла китайскую границу, сообщает 78.ru.
Дорога длиною в лето
Путешествие заняло у Марии ровно 92 дня. За это время она преодолела около 10 тысяч километров.
Маршрут получился впечатляющий. Мария проехала через половину России: была в Вологде, Ярославле, Казани, Екатеринбурге, Тюмени и Омске. Путь пролегал через живописный Алтай и бескрайние степи Монголии.
Финальная точка всего маршрута — Шанхай.
Без палатки и на 300 рублей в день
Многих интересует денежный вопрос. Мария ответила просто: она долго работала и заранее копила на эту поездку.
При этом супербюджетов не потребовалось:
- Еда: Мария тратила около 300 рублей в день и питалась в простых кафе.
- Ночлег: палатку девушка с собой принципиально не брала — не любит в ней спать. Ночевала в бюджетных отелях или у местных жителей.
Добрые люди и вежливая полиция
Вопреки опасениям, дорога оказалась гостеприимной. Сотрудники ГАИ поездке не мешали, а только просили быть осторожнее на трассе, рассказал она изданию.
А обычные люди в городах и деревнях встретили путешественницу очень тепло: постоянно помогали, желали удачи и подкармливали.
Что дальше?
Сейчас Мария уже в Китае. Она планирует немного перевести дух, привести в порядок вещи и подвести промежуточные итоги.
Отдых будет коротким. Впереди у нее еще тысячи километров по китайским дорогам прямо до финиша в Шанхае.
Ранее «Городовой» рассказывал, что блогер прошёл 780 километров за 15 дней.