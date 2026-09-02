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Из Петербурга в Китай на велосипеде: петербурженка проехала 10 тысяч километров за лето

Опубликовано: 2 сентября 2026 10:33
 Проверено редакцией
Из Петербурга в Китай на велосипеде: петербурженка проехала 10 тысяч километров за лето
Из Петербурга в Китай на велосипеде: петербурженка проехала 10 тысяч километров за лето
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru
Девушка была в дороге 92 дня. 

Сесть на велосипед в Санкт-Петербурге и уехать на нем прямо в Китай. Звучит как безумие? А вот петербурженка Мария Ос взяла и сделала это.

Ее масштабный заезд начался 1 июня, а уже через три месяца она успешно пересекла китайскую границу, сообщает 78.ru.

Дорога длиною в лето

Путешествие заняло у Марии ровно 92 дня. За это время она преодолела около 10 тысяч километров.

Маршрут получился впечатляющий. Мария проехала через половину России: была в Вологде, Ярославле, Казани, Екатеринбурге, Тюмени и Омске. Путь пролегал через живописный Алтай и бескрайние степи Монголии.

Финальная точка всего маршрута — Шанхай.

Без палатки и на 300 рублей в день

Многих интересует денежный вопрос. Мария ответила просто: она долго работала и заранее копила на эту поездку.

При этом супербюджетов не потребовалось:

  • Еда: Мария тратила около 300 рублей в день и питалась в простых кафе.
  • Ночлег: палатку девушка с собой принципиально не брала — не любит в ней спать. Ночевала в бюджетных отелях или у местных жителей.

Добрые люди и вежливая полиция

Вопреки опасениям, дорога оказалась гостеприимной. Сотрудники ГАИ поездке не мешали, а только просили быть осторожнее на трассе, рассказал она изданию.

А обычные люди в городах и деревнях встретили путешественницу очень тепло: постоянно помогали, желали удачи и подкармливали.

Что дальше?

Сейчас Мария уже в Китае. Она планирует немного перевести дух, привести в порядок вещи и подвести промежуточные итоги.

Отдых будет коротким. Впереди у нее еще тысячи километров по китайским дорогам прямо до финиша в Шанхае.

Ранее «Городовой» рассказывал, что блогер прошёл 780 километров за 15 дней.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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