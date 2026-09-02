Метнуть топор, стать рекрутом Петра I и уплыть на остров: что ждёт гостей на фестивале в крепости Орешек

В крепости Орешек состоится фестиваль исторической реконструкции.

5 и 6 сентября есть отличный повод съездить за город. В знаменитой крепости Орешек пройдет фестиваль исторической реконструкции, сообщает Культура Петербурга.

Это отличная возможность отвлечься от городской суеты и буквально прикоснуться к прошлому.

Немного истории: почему это место так важно?

Крепость стоит на Ореховом острове в самом истоке Невы. Ей больше 700 лет — её основал еще внук Александра Невского в 1323 году.

За века крепость успела побывать и древнерусским форпостом, и шведским Нотеборгом, и знаменитым петровским Шлиссельбургом («Ключ-городом»). Именно отсюда Петр I начал прорубать путь к Балтийскому морю.

Главные зрелища: штурм, пушки и звон мечей

Основным событием фестиваля станет реконструкция «Петровская виктория». Переодетые в форму того времени участники покажут легендарный штурм 1702 года, когда русские войска вернули крепость себе.

Вы увидите реальную тактику боя и особенности фортификации того времени.

Но этим история не ограничится. На фестивале покажут:

Средневековые стычки: как за свои рубежи воевали воины Новгородской земли.

как за свои рубежи воевали воины Новгородской земли. События XVI века: эпизоды обороны от шведских войск.

эпизоды обороны от шведских войск. Детскую потешную баталию: безопасную игру, где юные гости смогут сами «повоевать» за крепость.

Попробуйте себя в роли солдата XVIII века

На фестивале не придется просто стоять в стороне. Зрителям предлагают пройти «рекрутский набор». Вы получите упрощенное снаряжение, пройдете короткий инструктаж и на себе почувствуете дисциплину той эпохи.

Самые смелые рекруты из числа гостей даже смогут выйти на «поле боя» вместе с реконструкторами.

В других интерактивных зонах можно будет:

Пострелять из настоящего лука;

Потренироваться в метании топора и копья;

Рассмотреть детально устройство старинного оружия.

Ремесла, музыка и военная мода

Помимо сражений, на острове развернется большая ярмарка. Мастера покажут традиционные технологии Северо-Запада и научат гостей старинным ремеслам.

Для тех, кто хочет узнать больше, клуб «Северный Курень» проведет лекцию-показ. На ней наглядно продемонстрируют, как менялась форма русских солдат в разные века. А дополнят атмосферу выступления фолк-музыкантов и шоу мастеров фехтования.

Когда: 5 и 6 сентября, с 11:00 до 19:00.

5 и 6 сентября, с 11:00 до 19:00. Где: Ленинградская область, г. Шлиссельбург, Ореховый остров.

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