Метнуть топор, стать рекрутом Петра I и уплыть на остров: что ждёт гостей на фестивале в крепости Орешек

5 и 6 сентября есть отличный повод съездить за город. В знаменитой крепости Орешек пройдет фестиваль исторической реконструкции, сообщает Культура Петербурга.
Это отличная возможность отвлечься от городской суеты и буквально прикоснуться к прошлому.
Немного истории: почему это место так важно?
Крепость стоит на Ореховом острове в самом истоке Невы. Ей больше 700 лет — её основал еще внук Александра Невского в 1323 году.
За века крепость успела побывать и древнерусским форпостом, и шведским Нотеборгом, и знаменитым петровским Шлиссельбургом («Ключ-городом»). Именно отсюда Петр I начал прорубать путь к Балтийскому морю.
Главные зрелища: штурм, пушки и звон мечей
Основным событием фестиваля станет реконструкция «Петровская виктория». Переодетые в форму того времени участники покажут легендарный штурм 1702 года, когда русские войска вернули крепость себе.
Вы увидите реальную тактику боя и особенности фортификации того времени.
Но этим история не ограничится. На фестивале покажут:
- Средневековые стычки: как за свои рубежи воевали воины Новгородской земли.
- События XVI века: эпизоды обороны от шведских войск.
- Детскую потешную баталию: безопасную игру, где юные гости смогут сами «повоевать» за крепость.
Попробуйте себя в роли солдата XVIII века
На фестивале не придется просто стоять в стороне. Зрителям предлагают пройти «рекрутский набор». Вы получите упрощенное снаряжение, пройдете короткий инструктаж и на себе почувствуете дисциплину той эпохи.
Самые смелые рекруты из числа гостей даже смогут выйти на «поле боя» вместе с реконструкторами.
В других интерактивных зонах можно будет:
- Пострелять из настоящего лука;
- Потренироваться в метании топора и копья;
- Рассмотреть детально устройство старинного оружия.
Ремесла, музыка и военная мода
Помимо сражений, на острове развернется большая ярмарка. Мастера покажут традиционные технологии Северо-Запада и научат гостей старинным ремеслам.
Для тех, кто хочет узнать больше, клуб «Северный Курень» проведет лекцию-показ. На ней наглядно продемонстрируют, как менялась форма русских солдат в разные века. А дополнят атмосферу выступления фолк-музыкантов и шоу мастеров фехтования.
- Когда: 5 и 6 сентября, с 11:00 до 19:00.
- Где: Ленинградская область, г. Шлиссельбург, Ореховый остров.
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