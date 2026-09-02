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Не лук и не хлеб: добавьте один ингредиент в котлеты – и они непременно «улетят» со стола первыми

Опубликовано: 2 сентября 2026 06:07
 Проверено редакцией
Не лук и не хлеб: добавьте один ингредиент в котлеты – и они непременно «улетят» со стола первыми
Не лук и не хлеб: добавьте один ингредиент в котлеты – и они непременно «улетят» со стола первыми
Городовой ру
Лайфхак по приготовлению котлет

Как можно отказаться от аппетитных и сочных котлет? Это мясное блюдо превосходно гармонирует с любым гарниром. Однако, достичь по-настоящему вкусных и сочных котлет удается далеко не всем кулинарам. Иногда блюдо получается сухим, иногда — излишне жестким.

Тем не менее, кулинарного фиаско можно избежать. Для этого в фарш рекомендуется добавить один весьма необычный ингредиент.

Речь идет о твороге. Важно соблюдать пропорции: на 500 граммов фарша используйте стандартную упаковку творога (250 граммов). Творог не должен быть кислым, в противном случае котлеты могут быть испорчены.

Котлеты приобретут новый вкусовой оттенок, станут более мягкими, сочными и будут буквально таять во рту. При использовании творога даже лук не потребуется добавлять — он будет излишним.

Ранее мы рассказали, какой лук нужно добавлять в котлеты.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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