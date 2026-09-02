Не лук и не хлеб: добавьте один ингредиент в котлеты – и они непременно «улетят» со стола первыми

Как можно отказаться от аппетитных и сочных котлет? Это мясное блюдо превосходно гармонирует с любым гарниром. Однако, достичь по-настоящему вкусных и сочных котлет удается далеко не всем кулинарам. Иногда блюдо получается сухим, иногда — излишне жестким.
Тем не менее, кулинарного фиаско можно избежать. Для этого в фарш рекомендуется добавить один весьма необычный ингредиент.
Речь идет о твороге. Важно соблюдать пропорции: на 500 граммов фарша используйте стандартную упаковку творога (250 граммов). Творог не должен быть кислым, в противном случае котлеты могут быть испорчены.
Котлеты приобретут новый вкусовой оттенок, станут более мягкими, сочными и будут буквально таять во рту. При использовании творога даже лук не потребуется добавлять — он будет излишним.
Ранее мы рассказали, какой лук нужно добавлять в котлеты.