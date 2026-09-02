Городовой / Новости Петербурга / Зачем нужен маленький кармашек на джинсах: не для монет и не для ключей — у него совсем другая, важная задача
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы морозилка не обрастала ледяной шубой: копеечный трюк с аптечным средством - работает на раз-два Полезное
Салах на «Газпром Арене»: 15 ноября в Петербурге будет жарко Новости Петербурга
Народные приметы на 3 сентября: что нельзя делать в день Семёна и Ивана Полезное
1 таблетка в вазу – и цветы стоят 2 недели как свежие: не букет, а благоухающий оазис Полезное
На «Кураж» и «Герман» даже не смотрю: сажаю эти 2 сорта огурцов – радуюсь урожаю до самого октября Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Кулинария Рецепты
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Зачем нужен маленький кармашек на джинсах: не для монет и не для ключей — у него совсем другая, важная задача

Опубликовано: 2 сентября 2026 05:24
 Проверено редакцией
Городовой ру
Зачем нужен маленький кармашек на джинсах: не для монет и не для ключей — у него совсем другая, важная задача
фото legion-media
У этого крошечного элемента есть удивительная история, которая началась во времена американской золотой лихорадки

Маленький карман внутри правого основного на джинсах знаком всем, но мало кто знает его истинное происхождение. Большинство людей годами используют его для мелочи, даже не подозревая, что полтора века назад эта деталь спасала весьма дорогие вещи.

Как кармашек стал «часовым»

В XIX веке карманные часы были не просто аксессуаром, а дорогим и хрупким инструментом, жизненно необходимым шахтерам и золотоискателям. Класть их в общий карман вместе с гвоздями и монетами означало верную гибель для механизма — стекло царапалось, а стрелки сбивались от тряски.

В 1873 году Леви Страусс и портной Джейкоб Дэвис решили проблему, добавив на первые джинсы отдельный кармашек, размер которого точно подходил под стандартные часы того времени. У детали даже появилось официальное название — «watch pocket», то есть часовой карман.

Чем заполнить кармашек сегодня

Карманные часы давно уступили место смарт-часам, но «watch pocket» остался на месте — как дань традиции и узнаваемый элемент дизайна. Современные владельцы денима приспособили его под самые разные мелочи, и вот что туда идеально ложится:

  • USB-флешка или одиночный ключ — не придется рыться в бездне основного кармана в поисках нужной мелочи.
  • Медиатор для гитары — лучшее место, чтобы пластинка не потерялась.
  • Бумажные билеты — удобно хранить посадочные талоны и мелкие бумажки.

Только не стоит пихать туда тяжелую связку ключей — ткань растянется, шов деформируется, и силуэт джинсов пострадает.

Ранее «Городовой» рассказывал, как быстро смягчить сухие пятки.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 11
🙏 2
😹 1
🙀 2
😿 1
Поделитесь новостью