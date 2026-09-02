Зачем нужен маленький кармашек на джинсах: не для монет и не для ключей — у него совсем другая, важная задача

Зачем нужен маленький кармашек на джинсах: не для монет и не для ключей — у него совсем другая, важная задача фото legion-media

У этого крошечного элемента есть удивительная история, которая началась во времена американской золотой лихорадки