В сентябре собираю в лесу шишки: в декабре из них получается шикарный новогодний декор за копейки

Делаем праздничный декор из сосновых шишек - потребуются минимальные затраты

Сентябрь станет отличным месяцем не только для прогулок по лесу, но и подготовки к Новому году. Опавшие шишки стоит взять с собой домой, где они высохнут и дождутся декабря. Перед праздником из этого материала можно сделать венок на дверь, праздничный стол или стену.

Какие шишки подходят для сбора

Для венка лучше всего собирать шишки разного размера. Крупные подойдут для основы, средними можно заполнять пространство, а маленькие станут идеальным вариантом для небольших промежутков. На шишках не должно быть плесени и повреждений.

Дома шишки необходимо очистить от хвои, земли и мусора. Если они являются влажными, то лучше всего предварительно их просушить. Для этого их стоит выложить на бумагу в один слой и оставить в сухом помещении. Постепенно шишки будут раскрываться, из-за чего станут еще более красивыми.

Как сделать основу для венка

Готовое кольцо можно приобрести в магазине для творчества, но если такой возможности нет, то сделайте его самостоятельно. Для этого понадобится склеить несколько слоев картона между собой. Сверху можно обмотать кольцо мешковиной или другой тканью, что позволит закрыть картон.

Как работать с шишками

Разложите по кругу крупные шишки, после чего начните добавлять средние и маленькие. Закреплять детали лучше в тот момент, когда венок уже собран.

Обязательно сфотографируйте композицию перед использованием клея. Если несколько шишек сдвинется, то их легко получится вернуть на место. Этот лайфхак особенно полезен, если венок является большим.

Чем украсить венок

Для украшения венка можно использовать сушеные дольки апельсина, хвойные ветки, грецкие орехи, палочки корицы, ленточки, искусственные ягоды. Декора не должно быть много, иначе шишки останутся незаметными.

Если пройтись по краям шишек белой краской, то можно будет создать эффект снега, сообщает kaliningradtv.ru.

Вывод

Даже обычная прогулка по лесу может оказаться очень полезной, ведь там получится найти практически все материалы для новогоднего венка. Такое украшение будет отличаться от магазинных оригинальностью и качеством.

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